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客嫌「冰淇淋太冷」求退費 老闆怨外送平台讓奧客予取予求

聯合新聞網 / 綜合報導
Just East外送員。示意圖。 路透社
Just East外送員。示意圖。 路透社

英國餐廳老闆哈畢比（Hassan Habib）日前抱怨當地外送平台Just East實行新政策「對客人太好」。他在負擔多筆可疑退款後，決定停止與Just East合作。

哈畢比透露最新政策讓他每個月都會花數百英鎊退款給奧客，例如近期收到的最荒謬的退款請求是因為客人嫌「奶昔、起司蛋糕和冰淇淋」太冷。

哈畢比表示餐廳偶爾會犯錯，好比寄錯餐點，如果是這種情況會很爽快補償客人。但現在出現非常惡劣的人正在利用這個新政策的漏洞，讓他們處境艱難。

餐廳老闆怨外送平台政策讓奧客予取予求。圖／取自mirror
餐廳老闆怨外送平台政策讓奧客予取予求。圖／取自mirror

哈畢比的餐廳和Just Eat合作2年多，但最近才開始遇到問題。因為客人退款流程近期變得更容易，餐廳業主很難對可疑退款提出異議。

哈畢比提到政策改變前，Just Eat會在退款前聯繫餐廳確認是否合理，但現在Just Eat收到投訴（例如食物品質不佳）後會自動向餐廳收取費用，餐廳有30天的申訴時間。

哈畢比呼籲Just Eat及其競爭對手改變政策，防止客人濫用該系統，他還希望串聯50到100間餐廳關閉訂單服務1小時，以表達他們的不滿。

哈畢比說：「我每週工作90小時，雙手遍布燒傷和割傷，難道是為了Just Eat支持的騙子？我可以關閉Just Eat的服務，但很多餐廳做不到，我們需要迫切的援助。」

Just Eat發言人則稱一旦發現客人詐欺店家，店家會獲得全額退款。並承諾將與哈畢比溝通以解決他的疑慮。

詐欺 冰淇淋 奧客 英國

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