女在丈夫身上圈可疑痣送他看診 醫生快速接招網讚：超有效率
美國猶他州女性邁爾斯（Brinlee Miles）的丈夫上月去看皮膚科醫生，就診前邁爾斯以黑筆圈起丈夫前胸後背「可疑」的痣，希望醫生多留意。邁爾斯將這段經歷分享到社群平台，網友驚呼這個溝通方式「超有效率」。
影片中拍到丈夫返家後脫上衣，出現醫師直接在圈起痣旁註記的字，大多寫著「good（好）」，但有些沒圈出的痣則需要進一步檢查。
網友認為表示整件事很有趣，紛紛表示：「醫生很了這項任務耶」、「如果我妻子這麼做，就能為我節省很多時間」、「這就是已婚男人更長壽的原因」、「老婆很貼心耶」。
有位自稱是皮膚科醫生的網友則提到自己常遇到類似的情形：「大家會很驚訝很多女性都會在丈夫身上畫圈圈」
@brinleemiles
big thank you to our dr.🙏🏼 ##TheSplashDance ##dermatologist ##husbandwifecomedy ##wifethings ##fyp♬ SAD GIRLZ LUV MONEY - Remix - Amaarae & Kali Uchis
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