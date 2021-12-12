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73歲翁愛穿短裙跳熱舞 出門扮女人30年街坊變鐵粉

香港01 / 撰文／珍露姐姐
不論天氣如何，伯伯每天都會穿著不同款式的裙子出現。 圖／翻攝影片
不論天氣如何，伯伯每天都會穿著不同款式的裙子出現。 圖／翻攝影片

日本以「偽娘」一詞形容喜歡打扮成女性的男性。近日，韓國街頭亦出現一名「偽娘伯伯」。他每天都會穿著顏色鮮艷的裙子，騎著單車與小區內的人熱情地打招呼。起初不少人都覺得他的行為古怪，但久而久之，伯伯已經成為了區內的小明星。

事件的主角，是現年73歲的朴光熙。他住在韓國的清州市，區內沒有人不認識他。不論天氣是晴是陰，他每天都會穿著不同顏色、不同款式的裙子在街上耍樂，有時亦會騎著單車出現。一見到有人，他就會熱情地打招呼，甚至在街上跳起舞來。

起初，不少區內的居民都覺得伯伯的行為十分怪異。不過久而久之，他們都發現其實伯伯只是一名愛穿裙子的普通人，並沒有惡意，加上伯伯每天都熱情地與大家打招呼，所以他很快就變成了區內的開心果。不少居民都大讚伯伯心地善良，而且人生態度十分積極。

伯伯表示，自己年輕的時候因為家境貧困，所以打過不少工。其中他於30歲時，曾經負責一種名為「打令」的藝術表演，在表演中，他初嘗穿著女裝，便一試愛上。他解釋，當時他穿了女裝後，非常受歡迎，所以很享受穿女裝時的感覺。自此之後，伯伯經常穿著女裝外出。

雖然法律上沒有規定男人不能穿裙子，不過伯伯坦言，自己曾經被不少人歧視，甚至被當眾辱罵。回想起被罵的回憶時，伯伯更忍不住淚水：「試過有班師奶取笑我，罵我是『只穿底褲的男人』。其實我已經多次解釋給她們聽是誤會，但她們也繼續取笑我。」不過伯伯亦認為，近年來社會的接受程度已經高了很多，而且自己亦不會怎樣理會別人的目光，揚言「我穿甚麼是我的事，自己開心就足夠了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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