俄政客視訊開會意外「露鳥」 議員陰陰嘴笑沒人提醒

疫情下以Zoom作視像會議已成常態，但不時會發生意想不到的「事故」，當目擊別人出醜時應如何反應，絕對是一門藝術。俄羅斯有政客日前參與市議員的紀律聆訊會議時懷疑忘記關鏡頭，拿着電腦由書房走到浴室，然後脫衣服走去洗澡，其間鏡頭對準他下半身，令他當眾「露鳥」。最搞笑的是與會者相信全都看到這一幕，有人皺眉頭、有人別過臉，有人忍不住陰陰嘴笑，而主持更裝作若無其事繼續開會，但全場無人出聲提醒。「露鳥」政客事後回應當地傳媒，僅稱他當日有參與線上會議，但不記得有裸體出現；其所屬政黨則拒絕評論事件。不過，網民看片段後覺得他只是純粹忘關鏡頭，僅是無心之失，但那麼多人隔着鏡頭「看到鳥」卻不作聲，反而更有趣。

48歲俄羅斯反對黨、自由主義黨派亞博盧黨（Yabloko）政客佩特林（Maxim Petlin）原本正出席市政議員紀律會議，討論是否將其中1名黨員開除，未料用Zoom時出現意外。熱傳片段可見，他原本在房內開會，但懷疑忘了關上鏡頭，拿起手提電腦在屋內走動，走入相信是浴室的地方，有塊大鏡子和梳洗台，他放下筆電走開，又走近鏡頭摸摸自己白色長褲解扣，之後更在鏡頭前「露鳥」走過，應該是往洗澡。

其他與會者相信都看到「大鵬展翅」的一幕，有人皺眉頭、有人別過臉，有人忍不住陰陰嘴笑，而和佩特林是黨友、正主持會議的維什涅夫斯基（Boris Vishnevsky）全程盯着畫面，但仍裝作若無其事繼續主持會議。

事後有人把會議影片洩露給傳媒，並上傳到社交平台Telegram等，佩特林後來被當地傳媒問到「露鳥」一事，反指這是無稽之談，「我裸體出現，這是什麼廢話，那是今天一個線上會議，我不記得自己有裸體」，而他所屬的政黨則不評論事件。

佩特林是亞博盧黨斯維爾德洛夫斯克州支部主席，他2009年至2013年曾擔任葉卡捷琳堡杜馬（下議會）議員。2011年，他涉嫌敲詐勒索罪，被判3年有期徒刑，他的政黨堅持他是無辜的，案件是當局捏造，佩特林是「政治犯」。

有網民笑言，常有人忘關鏡頭出事，大家更應該返回辦公室工作，又大讚佩特林長得帥，但不少人看完片段覺得佩特林不是有意，而是真的想去洗澡但卻忘了關鏡頭，事件沒甚麼大不了。對於與會者無人開聲提醒，反而成為網民的討論話題，不少人笑稱遇到同類情況，換了是自己看到也不會作聲。

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文章授權轉載自《香港01》