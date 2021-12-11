奶瓶倒插落地…她急問怎麼救「半瓶奶」？網友曝1物品就搞定

這個倒插落地的奶瓶，該如何處理才好？近日1張奶瓶照片在日本社群媒體上瘋傳，網友看到都陷入兩難：到底該如何拿起它？一名日本媽媽日前為寶寶沖奶時不慎手滑，將開了蓋的奶瓶倒插在地上，而瓶口奇蹟地與地板剛剛好地對接，令瓶內仍有的半瓶奶「生還」。日媽拍下現場實況上傳到Twitter，問網友她應該怎辧？照片引來網友熱烈討論，其中有高手拋出拯救剩下半支奶的方法，關鍵物品就是家庭必備的保鮮膜！

該名日本媽媽早前在推特上載照片，可見奶瓶剛好倒轉，瓶口緊貼地板，瓶底朝天花板。地板見到有奶溢出，而且呈華麗的放射形態，看來值得花上30分鐘去慢慢欣賞，但奶瓶內還有差不多半瓶奶沒有流出來，她遂發文問網友，這個狀況她該如何處理？

推文很快就被瘋傳，同時引來網友不斷獻計，希望可以「救回」半瓶奶。有人建議她在瓶底開洞，插入飲管即可飲奶。有人更誇張地建議她將地板鋸出來，然後連奶瓶反轉，如此就可以將半瓶奶救回來。

網友們想出不同的方法救奶 但都不太可取

奶瓶倒插到地上，日媽當然不是想把內裡的奶拿來喝，而是怕就地把奶瓶拿起，恐會再使牛奶外洩，故想讓奶保留在瓶內就拿起來。其後有網友實測出實際可行的方法，就是拿出保鮮膜墊在奶瓶附近，然後慢慢將奶瓶的瓶口移動到保鮮膜上面，最後再將保鮮膜連同奶瓶一同反轉，即可「完美救奶」。

網友們想出不同的方法救奶，但都不太可取。圖／twitter「UcikawakunGAME」圖片 網友們想出不同的方法救奶，但都不太可取。圖／twitter「_YeMaster_」圖片

網友實測可行的「救奶方法」

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文章授權轉載自《香港01》