大家喝嗨突然開始「燒下面的毛」 離譜忘年會讓日男決意辭職

日本企業在年底時，常會舉辦類似台灣尾牙的聚餐「忘年會」。然而，由於在忘年會中，仍必須時時留意許多職場潛規則，導致即使參加了，也很難玩得盡興，因此有許多日本上班族，其實對忘年會興趣缺缺，日本媒體還揭露了一些忘年會曾發生離譜行為的案例。

根據日本媒體「文春Online」報導，一位化名岡田的34歲男子，當時和同部門約60人一起參加忘年會。當時第一攤約在居酒屋，續攤到了一家卡拉OK店，之後又到了另一家居酒屋續攤。

一行人在最後一家居酒屋續攤時，已經超過凌晨一點。此時有人突然開玩笑似的，拿火「燙下面的毛」當成遊戲玩。由於眾人都已經醉意十足，因此不少人起鬨加入。但是岡田覺得太離譜了，所以刻意躲得遠遠的。隔年，岡田就辭去了這份工作。

另一位29歲的前田女士則表示，有次她在十一月時，突然接到公司請求，表示希望她能擔任忘年會的幹事。然而她年底剛好要到中國出差，大半時間不在日本，因此想要回絕，但卻被說「大家也都很忙」仍被強制任命。結果，她後來只好為了籌備，每天忙到半夜。最後辛苦找到的店家，還因為上菜速度不夠快，引來上司的抱怨。

還有一位28歲的水口女士指出，有次她被任命為忘年會的幹事。正當大家興致正好，準備要續攤時，社長卻潑冷水說他不會去。基於幹事的立場，水口還是禮貌性地邀請社長參加，結果卻被回「跟水口兩人單獨一起我就去」。最後水口雖然回絕了，但事後社長仍和兩位女性員工續攤。

這兩年因為疫情緣故，日本許多公司都停辦了忘年會。不過隨著疫情緩解，開始復辦忘年會的公司逐漸增加，然而有這麼多離譜事蹟，讓許多日本上班族都相當猶豫，寧願公司好好讓大家休息，也不想參加忘年會。

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