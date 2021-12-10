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聖誕樹起火了！ 美國巨大聖誕樹被縱火 網喊「火樹銀花」

聯合新聞網 / 綜合報導
美國福斯新聞總部外的聖誕樹遭遊民燒毀。圖擷自PTT
美國福斯新聞總部外的聖誕樹遭遊民燒毀。圖擷自PTT

美國福斯新聞（Fox News）紐約總部的聖誕樹遭到燒毀，PTT網友原以為是因天氣寒冷，遊民點火取暖誤燃，後來經過外媒報導指出，是一位名為克雷格·塔馬納哈（Craig Tamanaha）的縱火犯，在午夜時間爬上15公尺的聖誕樹點燃，造成50萬美元（約等於新台幣1386萬元）損失。

根據《福斯新聞》報導指出，克雷格·塔馬納哈在燒毀聖誕樹後被逮捕，從法庭文件顯示，他點燃了一顆有著紅色、白色與藍色裝飾，且由工人花21小時組裝的人造聖誕樹後，曾透露「我一整天都在考慮點燃這棵樹」，目前他已被檢警收押，並被指控刑事傷害、魯莽危害與縱火罪等。

據了解，在這場火災中無人傷亡，福斯新聞高層人員表示，並不會被這場火災打擊到，為了維護傳統跟維繫節日精神，福斯新聞會請施工人員重新安裝聖誕樹。

台灣網友也在PTT討論，有人笑稱「火柴賣不出去只好燒樹」、「最暖的一晚」、「這就是所謂的火樹銀花」、「火這麼大，樹上的燈都還亮著蠻厲害的」、「越燒越旺，是個好兆頭」。

福斯 火災 縱火

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