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手遊廣告世界地圖中國被標成「西台灣」 這家遊戲公司紅了

聯合新聞網 / 綜合報導
德國遊戲開發商「Bytro」推出的戰略多人連線遊戲「國家衝突：第三次世界大戰」（Conflict of Nations: WW3）近日新推出手遊版本，但遊戲中的世界地圖卻將中國標示為「West Taiwan」引發熱議。 圖／取自臉書
德國遊戲開發商「Bytro」推出的戰略多人連線遊戲「國家衝突：第三次世界大戰」（Conflict of Nations: WW3）近日新推出手遊版本，但遊戲中的世界地圖卻將中國標示為「West Taiwan」引發熱議。 圖／取自臉書

德國遊戲開發公司「Bytro」推出的戰略多人連線遊戲「國家衝突：第三次世界大戰」（Conflict of Nations: WW3）近日推出手遊版本，但卻有網友在遊戲廣告中發現，世界地圖裡的中國竟被標示為「西台灣」，引起熱議。

這款戰略遊戲以第三世界大戰為劇本，近日新推出手遊版本，供玩家以多元載具遊玩。不過，近日卻有網友在遊戲開發商的臉書宣傳廣告中發現驚人一幕，遊戲中的世界地圖竟將中國標示為「West Taiwan」（西台灣），而中國的名稱則被標示在「蒙古」位置。

一段遊戲廣告引發國內外網友熱議，目前在遊戲官網和宣傳廣告中已不見該張世界地圖，但地圖名稱錯置的畫面早已被網友截圖並在推特等社群平台瘋傳；然而，「Bytro」對此仍未作出回應。

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