手遊廣告世界地圖中國被標成「西台灣」 這家遊戲公司紅了
德國遊戲開發公司「Bytro」推出的戰略多人連線遊戲「國家衝突：第三次世界大戰」（Conflict of Nations: WW3）近日推出手遊版本，但卻有網友在遊戲廣告中發現，世界地圖裡的中國竟被標示為「西台灣」，引起熱議。
這款戰略遊戲以第三世界大戰為劇本，近日新推出手遊版本，供玩家以多元載具遊玩。不過，近日卻有網友在遊戲開發商的臉書宣傳廣告中發現驚人一幕，遊戲中的世界地圖竟將中國標示為「West Taiwan」（西台灣），而中國的名稱則被標示在「蒙古」位置。
一段遊戲廣告引發國內外網友熱議，目前在遊戲官網和宣傳廣告中已不見該張世界地圖，但地圖名稱錯置的畫面早已被網友截圖並在推特等社群平台瘋傳；然而，「Bytro」對此仍未作出回應。
I am hereby referring to mainland #china as "West Taiwan"https://t.co/sWEfdiDXyg pic.twitter.com/FPaZtbzN9R— Aaron Clarey (@aaron_clarey) November 30, 2021
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