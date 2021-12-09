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神級詐騙！48歲婦冒用身分讀大學揹學貸 男友還以為她是22歲

聯合新聞網 / 綜合報導
一名美國婦人盜用女兒身分讀大學，讓參與調查的警方看呆。情境示意圖。圖／Ingimage
一名美國婦人盜用女兒身分讀大學，讓參與調查的警方看呆。情境示意圖。圖／Ingimage

美國密蘇里州近日發生一起離譜案件！一名48歲婦人被發現長期盜用自己女兒的身分，還領取大學補助、申請學生貸款以及考取駕照，而婦人男友甚至以為「她是22歲」，讓員警和校方都瞠目結舌。

根據紐約時報報導，美國48歲女子歐格斯比（Laura Oglesby）兩年多來冒用女兒的身分申請西南浸信會大學，假裝自己是20多歲的大學生，藉此獲得助學貸款、獎學金、經濟補助以及上課書籍等，甚至還去考駕照。

警方對此難以置信，竟然校園中沒人懷疑歐格斯比的身分，「她有男朋友相信她就是22歲」。而被冒用身分的女兒也不知情，因為她和歐格斯比長期疏遠，很少在連絡。

歐格斯比冒用女兒身分兩年，男朋友一直以為她是22歲。圖翻攝自美國山城警察局
歐格斯比冒用女兒身分兩年，男朋友一直以為她是22歲。圖翻攝自美國山城警察局

歐格斯比對於所犯下的罪行供認不諱，她承認冒用身分拿到社會保障卡，也用它申請密蘇里州的駕照。還承認利用社保身分報名就讀西南浸會大學，申請學貸、獎學金、經濟補助以及書籍等。

警方指出，歐格斯比可能面臨會被判刑5年聯邦監獄監禁，而且不能假釋。由於歐格斯比已認罪，根據認罪協議，她還必須向西南浸會大學和她的女兒總共賠償17521美元（約新台幣48萬元）。

美國東北大學（Northeastern University）犯罪學和刑事司法教授直言，在美國社會中，身份盜竊及詐領社會補助可能是「一種非常普遍的現象」，根據一份聯邦報告指出，從4月1日至9月30日，有超過27萬項社會補助詐騙，其中超過16萬項都是犯人冒名頂替領取的。

大學生 詐騙

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