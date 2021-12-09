全身被綁、雙手遮面！千年木乃伊詭異模樣曝光 專家揭真相

日前，一群考古學家在祕魯一處遺址中發現古文物，其中最引人注目的就是一具距今約800到1200年的木乃伊。該木乃伊外觀保存完整，但模樣卻相當駭人，其身軀被繩索綑綁，身題呈現蜷曲模樣且雙手掩面、屈膝，詭異的姿態不禁令人毛骨悚然。本月初，該木乃伊及相關出土文物也公開展示於祕魯的一間大學內。

據《路透社》、《CNN》報導，今年11月底，考古團隊在祕魯首都利馬東部的一處考古遺址中，發現了由多個洞所組成的「矩陣區域」，並在一個距地表1.4公尺深、約3公尺長的墓穴中，挖出了一具距今約800到1200年的木乃伊，也找到部分陶器、獸骨、蔬菜殘骸，以及2具嬰兒的骨骸與嬰兒用品的殘骸。

其中，最受矚目的就是這尊「樣貌駭人」的木乃伊，該木乃伊的姿勢相當詭異，全身呈蜷曲貌、雙腳屈膝，雙手彎曲掩蓋臉部，且整個身軀都遭繩索綑綁，單看模樣相當驚人。專家也提到，該木乃伊的姿態與秘魯南部的葬禮習俗吻合，但目前尚無法判定其性別，另一名考古專家則推斷，該木乃伊可能是25到30歲的年輕人。

考古學家對這項新發現相當振奮，而這尊「蜷曲綑綁木乃伊」也在近日對外開放，目前於祕魯首都利馬的聖馬可斯大學（University of San Marcos）展出，而詳細的考古數據仍待繼續調查。