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6壯漢都拉不出來！2女硬坐手推車被卡住 超糗結局曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
澳州女孩哈默和朋友硬坐在手推車卡住了，還要靠消防員出動角磨機救援。圖翻攝自抖音
澳州女孩哈默和朋友硬坐在手推車卡住了，還要靠消防員出動角磨機救援。圖翻攝自抖音

好糗的一幕！澳洲阿德雷德（Adelaide）有兩名女孩日前去大賣場消費時，為了拍影片坐進購物推車裡，沒想到兩人都被卡住了，連前來支援的6名消防員都拉不出來，還得用角磨機鋸開推車。

根據外媒報導，女孩哈默（Danielle Harmer）和朋友們一起去大賣場，看到場內的推車一時興起，竟和另一名朋友一起坐進手推車中，再由其他友人推著走。

沒想到哈默和朋友要離開大賣場時，才發現被卡在推車動彈不得。她們緊張地打電話給消防局救援，消防局接線生一度以為是「惡作劇電話」，問他們是不是在開玩笑。

後來6名消防員趕來賣場，看到哈默和朋友被卡在推車中笑了出來，哈默表示，當下真的超糗，「6個男人試圖把我們拉出來，可是他們真的做不到」。消防員無可奈何之下出動角磨機開始鋸車，哈默和朋友也在15分鐘後脫困。

事後哈默在抖音平台上傳影片，言語間透露出坐推車這個舉動很蠢，以後「再也不想看到手推車了」。

消防員 澳洲

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