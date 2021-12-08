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兒子命救活...她為報恩花920元買慈善彩券 竟中1.3億豪宅大獎

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女子日前為了支持一家慈善團體，買了一張彩券做公益，沒想到竟中大獎獲得一棟位處精華地段且價值破億的豪宅。 圖／翻攝自外媒「都市日報」
一名女子日前為了支持一家慈善團體，買了一張彩券做公益，沒想到竟中大獎獲得一棟位處精華地段且價值破億的豪宅。 圖／翻攝自外媒「都市日報

這是傳說中的好心有好報？一名女子日前為了支持一家慈善團體，買了一張彩券做公益，沒想到竟中大獎獲得一棟位處精華地段且價值破億的豪宅

綜合外媒報導，這名幸運兒是來自南韓的38歲供需分析師陳熙京（Heekyoung Jin），目前和36歲的英國籍老公霍爾（Tom Hall），以及一名兒子住在倫敦。她的兒子盧卡斯天生患有罕見疾病，導致胸腔不正常生長，必須經歷相當困難的手術與治療過程。後來盧卡斯有幸前往「大奧蒙德街醫院」（Great Ormond Street Hospital for Children）接受優秀的醫療團隊服務，讓病情有了起色順利度過難關。

陳熙京一家人十分感謝醫院內的所有醫療與工作人員，因此經常支持「大奧蒙德街醫院」背後的慈善活動，她近日花了25英鎊（折合約新台幣920元）認購彩券，沒想到事後竟抽中價值350萬英鎊（折合約新台幣1.3億元）、有五間臥房的豪宅，地點坐落在英國倫敦溫布頓富裕的住宅區中。

「可以住進夢想中的豪宅了！」陳熙京表示，全家人將會盡快搬進這棟豪宅。他們一家三口曾住在溫布頓的一間單身公寓裡，「過去經常路過這些豪宅，想像住在裡面會是什麼感覺，現在我們真的做到了」。

英國 倫敦 豪宅

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