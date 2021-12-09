快訊

雞湯裡的哲學家影帝？馬修麥康納激進回憶錄

不滿父長期虐母 悶死父親8天後分屍...屋內仍留屍臭味

做完GG增大手術是什麼感覺？ 男很滿意：信心爆棚！

聯合新聞網 / 綜合報導
男曝做完手術GG變大，信心爆棚。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
男曝做完手術GG變大，信心爆棚。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

美國德州男性馬可仕（Marcus，化名）日前分享接受「陰莖增大手術」的經歷。

馬可仕說他原始陰莖形狀和尺寸完全正常，但他總覺得自己的陰莖「應該更大」。馬可仕指出：「從沒有人抱怨過我的陰莖，我也沒遇過問題，但女性能隆乳，為什麼我不能？」

馬可仕18、19歲時著手研究陰莖增大手術，後來發現該領域權威、洛杉磯泌尿科醫生艾力斯特（James Elist）後決定請他幫忙動手術。

美國目前只有2名合法醫生能進行該手術。醫生術前會先評估、並選擇安全有效的尺寸，手術時會在陰莖的肌肉和表皮間植入填充物，接受手術的男性無法決定最終陰莖尺寸大小。

馬可仕提到術後麻藥退了就感覺陰莖跟皮膚鼓脹緊實。術後最糟糕的部分是第1次解尿，因為陰莖灌滿抗生素之類的東西，會尿出鮮紅色小便讓他感到不悅。

馬可仕的陰莖最終增長了2.5公分，周長增加5公分，但最初勃起時怪怪的，「很像陰莖要爆裂開來，但感覺還不錯，不是難以忍受的疼痛。好像沒吃什麼止痛藥。」

醫生艾力斯特提醒馬可仕在術後前幾次與妻子行房時要「慢慢來」，不要過度使用。馬可仕透露妻子第1次用手碰觸他的陰莖時很緊張，很怕弄傷它。

馬可仕表示很滿意手術成果：「這是一次非常棒的體驗，我現在更有信心了。如果哪天我在裸體海灘上散步或去俱樂部，我會有足夠的自信。老實說，如果我有錢，如果醫生允許，我會嘗試做得更大。」

陰莖 手術 隆乳

延伸閱讀

海灘驚現活春宮人夫「後浪推前浪」！圍觀者忍不住笑聲

AV女優曝復出原因！改行卻被上司騷擾2年 網友大感心痛

男下體太痛竟切掉生殖器「斬痛源」沖馬桶 事後找不到GG了…

男坐馬桶被蛇咬 生殖器腫大變紫險不保 專家籲：如廁前記得先沖水

相關新聞

做完GG增大手術是什麼感覺？ 男很滿意：信心爆棚！

美國德州男性馬可仕（Marcus，化名）日前分享接受「陰莖增大手術」的經歷。

男嘆牙科保健「是童年陰影」 更曝女兒最怕看日本牙醫節目

香港除了提供15年免費教育，在小學階段亦有免費的牙科保健，為幼童檢查牙齒，保持牙齒健康。但很多人都視之為「童年陰影」，十分害怕看牙醫。早前，有日本節目揭露當地牙醫以一個擬真的人形公仔「昭和花子」做練習，但花子表情令人感到驚嚇，連移居沖繩的港人家庭亦表示「非常可怕」。

兒子命救活...她為報恩花920元買慈善彩券 竟中1.3億豪宅大獎

這是傳說中的好心有好報？一名女子日前為了支持一家慈善團體，買了一張彩券做公益，沒想到竟中大獎獲得一棟位處精華地段且價值破億的豪宅。

影／拉布拉多好「熱心」 把飼主包裹「還給」物流司機

美國明尼蘇達州羅傑斯市（Rogers, MN）一位居民飼養的拉布拉多犬日前被拍到「熱心」的一面，只見物流司機才剛把包裹扔...

她生日吹蠟燭「火燒頭髮」半邊臉瞬間著火 家人狂賞巴掌撲滅

美國一名女子安娜（Ana Oosterhouse）近日歡度生日，家人開心為她準備插滿蠟燭的生日蛋糕，沒想到發生意外，當安娜要吹蠟燭時，沒注意到火焰燒到頭髮...

AV女優曝復出原因！改行卻被上司騷擾2年 網友大感心痛

日本AV女優桃園怜奈2015年以19歲女大學生的身份出道，不過只拍了3部影片便火速引退，直到2020年復出引起轟動。近日她在日本電視節目上，親述當日引退原因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。