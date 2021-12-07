快訊

獨／警察「聖經」大修訂 避免性侵被害人遭二次傷害最有感

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AV女優曝復出原因！改行卻被上司騷擾2年 網友大感心痛

香港01 / 撰文： 奶茶妹
日本巨乳系AV女優桃園怜奈，親述引退後遭遇及復出原因。影片截圖
日本巨乳系AV女優桃園怜奈，親述引退後遭遇及復出原因。影片截圖

日本AV女優桃園怜奈2015年以19歲女大學生的身份出道，不過只拍了3部影片便火速引退，直到2020年復出引起轟動。近日她在日本電視節目上，親述當日引退原因、之後的遭遇，以及復出的原因。

名牌大學出身

有著純天然I級「人間胸器」的桃園怜奈，一出道已經備受注目。當年以大學生身份下海，當時只進入了AV界一個月，而且打算只拍3部影片就離開AV界，心想應該沒人發現。可她卻沒想到因為自己太出名，加上巨乳身材太突出，被迅速起底原來是名校關西大學的學生，亦引起同學間議論紛紛。

公司高層「照顧」

雖然她在大學時受到異樣目光，上堂時會有人在課室外面偷看，亦有同學傳裸照騷擾她，她在完成「三片之約」引退後，咬緊牙關完成了學業，並進入一家知名的一流廣告公司工作，不過她有一天被部叫進了房，一切都變得不一樣。

部長提醒她，指「大家都知道你過去的」，而她則強調，自己已經和AV界一刀兩斷。雖她表示自己不會為公司帶來麻煩，不過麻煩還是找上了她。公司的上司知道了她的過去，在2年間不斷邀請她喝酒外出，令她不勝困擾。最後在2020年，她決定復出拍AV。除了因為職場騷擾之外，還因為在Google上搜尋自己的名字時，她發現了仍然有一大批fans記著她。

桃園怜奈的經歷令網民大感心痛，直言上司以她的過去不斷騷擾，十分過份。不過台灣AV達人一劍浣春秋表示，其實桃園怜奈亦有在風俗店中工作過，不過卻沒有在節目中透露。雖然桃園怜奈的故事很精彩，但也令一劍產生疑問：「女優講出來的是事實還是人家寫好的劇本？」大家怎樣看？留言分享一下吧！

延伸閱讀：

台灣網紅米砂拍成人版《飽魚遊戲》 歷來8套AV另類致敬大熱作品

AV男優薪酬網傳分6級制　汁男未算最慘 最級低日薪$200要做乜？

文章授權轉載自《香港01》

日本 女優

相關新聞

她生日吹蠟燭「火燒頭髮」半邊臉瞬間著火 家人狂賞巴掌撲滅

美國一名女子安娜（Ana Oosterhouse）近日歡度生日，家人開心為她準備插滿蠟燭的生日蛋糕，沒想到發生意外，當安娜準備吹熄蠟燭時，沒注意到燭火燒到頭髮末端...

AV女優曝復出原因！改行卻被上司騷擾2年 網友大感心痛

日本AV女優桃園怜奈2015年以19歲女大學生的身份出道，不過只拍了3部影片便火速引退，直到2020年復出引起轟動。近日她在日本電視節目上，親述當日引退原因...

印度農民挖到13克拉鑽石 一夕成為百萬富翁

今日印度網站報導，印度中部中央邦農民辛赫（Mulayam Singh）6日挖掘農地時，挖到一顆13克拉原鑽，價值超過50...

足球踢落河漂流兩周到異國 他在海邊撿到傳FB訊息：你們想念它嗎？　

兩星期前，蘇格蘭業餘球隊登地體育會踢比賽，有球員將一個足球踢走，掉到球場旁的泰河裏去。想不到，登地體育會的Facebook在兩星期後收到一則來自遠方的訊息，有人在大海的另一個角落，拾到登地體育會的足球。一個在海上漂浮兩周的足球，就這樣連繫了兩個八杆子打不着的地方。

超浮誇上百片生魚片擺盤8.5萬人讚 饕客：「像異次元來的」

不少海鮮餐廳都有厲害的擺盤，一位日本網友分享一張在飯局上遇到的超浮誇生魚片擺盤，畫面相當震撼，他不禁直呼「像異次元來的」，掀起熱烈討論...

真的「被嚇死」！馬來西亞男孩闖鬼屋竟突發心臟病猝死

馬來西亞近日傳出一名男孩在與朋友參觀當地著名的「鬼屋」時，竟意外引發心臟病、當場死亡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。