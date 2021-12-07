AV女優曝復出原因！改行卻被上司騷擾2年 網友大感心痛

日本AV女優桃園怜奈2015年以19歲女大學生的身份出道，不過只拍了3部影片便火速引退，直到2020年復出引起轟動。近日她在日本電視節目上，親述當日引退原因、之後的遭遇，以及復出的原因。

名牌大學出身

有著純天然I級「人間胸器」的桃園怜奈，一出道已經備受注目。當年以大學生身份下海，當時只進入了AV界一個月，而且打算只拍3部影片就離開AV界，心想應該沒人發現。可她卻沒想到因為自己太出名，加上巨乳身材太突出，被迅速起底原來是名校關西大學的學生，亦引起同學間議論紛紛。

公司高層「照顧」

雖然她在大學時受到異樣目光，上堂時會有人在課室外面偷看，亦有同學傳裸照騷擾她，她在完成「三片之約」引退後，咬緊牙關完成了學業，並進入一家知名的一流廣告公司工作，不過她有一天被部叫進了房，一切都變得不一樣。

部長提醒她，指「大家都知道你過去的」，而她則強調，自己已經和AV界一刀兩斷。雖她表示自己不會為公司帶來麻煩，不過麻煩還是找上了她。公司的上司知道了她的過去，在2年間不斷邀請她喝酒外出，令她不勝困擾。最後在2020年，她決定復出拍AV。除了因為職場騷擾之外，還因為在Google上搜尋自己的名字時，她發現了仍然有一大批fans記著她。

桃園怜奈的經歷令網民大感心痛，直言上司以她的過去不斷騷擾，十分過份。不過台灣AV達人一劍浣春秋表示，其實桃園怜奈亦有在風俗店中工作過，不過卻沒有在節目中透露。雖然桃園怜奈的故事很精彩，但也令一劍產生疑問：「女優講出來的是事實還是人家寫好的劇本？」大家怎樣看？留言分享一下吧！

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文章授權轉載自《香港01》