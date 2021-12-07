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足球踢落河漂流兩周到異國 他在海邊撿到傳FB訊息：你們想念它嗎？　

香港01 / 撰文：顏銘輝
Esther Verhees分享她與伴侶行沙灘時拾到個異國足球。（Facebook）
Esther Verhees分享她與伴侶行沙灘時拾到個異國足球。（Facebook）

兩星期前，蘇格蘭業餘球隊登地體育會踢比賽，有球員將一個足球踢走，掉到球場旁的泰河裏去。想不到，登地體育會的Facebook在兩星期後收到一則來自遠方的訊息，有人在大海的另一個角落，拾到登地體育會的足球。一個在海上漂浮兩周的足球，就這樣連繫了兩個八杆子打不着的地方。

上周六，臨床心理學家Esther Verhees與伴侶在荷蘭小島Vlieland的海灘上散步，兩人由東邊行往西邊，途中發現一個足球躺在灘上。Esther Verhees說：「我們走過去，拾起它，上面寫『登地體育會』。我認不出是什麼，所以我找朋友幫忙，查到他們的Facebook。」

Esther Verhees透過Facebook聯繫登地體育會，她寫：「你們有沒有掛念這個足球？我們在荷蘭Vlieland的海灘發現它，它經歷了很長的旅途。」由登地到Vlieland的直線距離超過600公里。拾到這個來自遠方的足球。Esther Verhees感歎緣分的奇妙，她說：「雖然我們去不到蘇格蘭，但蘇格蘭來了找我們。」

Esther Verhees說：「這個足球愈來愈出名了。」荷蘭及英國傳媒都留意到這宗足球流浪記，紛紛報道。她續說：「將來我們去蘇格蘭旅行時，可能會帶這個足球回去，並在上面寫上來自Vlieland的問候。」她問過蘇格蘭的朋友，話說1953年時登地風災，部分房屋殘骸也漂到荷蘭。

登地體育會收到Esther Verhees的訊息後，球隊中人也覺得難以置信，在Facebook上回覆：「實在不可思議！在兩星期前，它在蘇格蘭的登地被踢落水。好好保管它吧！」Esther Verhees跟住覆：「我們會！它仍然完好，我們現在是登地體育會的球迷了！」登地體育會在Facebook向球迷分享這件事，他們這樣寫：「一個新波經歷了一次跨國旅程，幫到球隊招攬了一個荷蘭的球迷Esther Verhees。」

Esther Verhees透過Facebook聯繫登地體育會。（Facebook）
Esther Verhees透過Facebook聯繫登地體育會。（Facebook）

有英國傳媒訪問了登地體育會的領隊Matt Smith，原來在兩星期前一場於登地河邊公園球場的比賽中，踢了10分鐘，一個足球就被踢進河裏並不見了。Matt Smith說：「這種情況經常發生，大多數的時候，足球會被沖到離球場兩三英哩遠的Broughty Ferry beach，被小朋友拿去玩。」

他續說：「我在登地踢了一輩子足球，無論是解圍，還是射門炒高，都幾次踢過球落河，但從未見過一次，那個球在另一個國家出現。」他將此事在網上分享，也引起關注，得到當地傳媒報道。Matt Smith希望這件事令到更多人認識球隊，幫助他們尋找贊助商。

這件足球漂流事件也被放到Reddit討論區，網友焦點放到足球的字上，有人留言：「請大家快找出他們用了那一款麥克筆去寫球隊名字，連海水都洗不走，可以肯定這是最市場上最好的麥克筆。」

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我的香港足球綠皮書｜球壇出現過的球隊可以歸為幾類？

文章授權轉載自《香港01》

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