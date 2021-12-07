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影／住在-70度「冰雪王國」是什麼感覺？ 當地人曝：還蠻愛的
俄羅斯薩哈共和國（Sakha，或稱Yakutia，北半球冬季最長、溫度最低的地區）有「冰雪王國」之稱，冬天低溫可達攝氏零下70度。住在這個能凍結汽車電池、凍死人的環境是什麼感受呢？當地女性曲恩（Kiun B）日前揭露他們的生活。
曲恩表示人們在冬天外出只能短短幾分鐘以免凍傷，他們出門會穿上厚厚的毛皮大衣、由馴鹿皮製成的毛皮靴子。
但曲恩說人們已習慣酷寒的氣候，認為冬天其實「蠻不錯的」，好比逛露天魚市時，因為魚自然冷凍，空氣中不會飄散難聞的氣味。有些人則喜歡在冰上釣魚，甚至潛入冰裡享受極致急凍感。
另一位網友補充：「幾乎所有河流10月初就會開始結冰，雪停止融化，冬天是一年中最長的時間。一月平均氣溫為攝氏零下35度。冬天充滿魅力，有時候在萬里無雲的夜空會出現明亮極光。」
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