新加坡最恐怖懸案 家暴男疑遭妻家殘殺烹屍做人肉咖哩飯

澳門八仙飯店滅門命案引來外界揣測一眾死者的遺體被製成人肉叉燒包出售，當時令港澳民眾一度對叉燒包心生恐懼，無獨有偶，新加坡80年代亦發生1宗失蹤懸案，1名對妻子家暴的男子突然人間蒸發，雖然當局懷疑是失蹤者的妻子聯同娘家親友合謀殺人，但可惜苦無證據，最終案件不了了之。不過，當地曾盛傳一眾疑犯將男子的屍體煮成人肉咖哩飯，分成多袋丟棄在不同地點，消息雖難以查證，但已成為當地知名的都市傳說。

收線報調查懸案

揭開這宗案件的人是在警界工作了17年的刑事偵查局特別罪案調查組探員阿拉馬萊，他於1987年1月9日收到1名線人報料，稱在大約3年前，即1984年有3個人聯手在烏節路一間教堂內，將當年37歲印度裔男子甘洛慕都（Ayakanno Marithamuthu）殺害分屍。雖然事發已有一段時間，但由於這位線人過往給予的線報近乎準確，加上今次他可以提供受害人全名及事發地點等資料，阿拉馬萊先進行初步資料搜集，一查就知道這原本就是失蹤案件，遂抱着「寧可信其有」的心態，一併向上司匯報，在得到上司的支持下，阿拉馬萊展開調查。

妻子報稱丈夫失蹤

由於案件已經過了大約3年，當年的刑偵技術仍然落後，因完全找不到屍體和兇器等物證，馬萊探員只能從失蹤者的人際關係網入手，得知1984年12月18日，甘洛慕都的妻子拉美雅絲（Nagaratha Vally Ramiah）報案稱，丈夫在新加坡公用事業局樟宜美仁山路度假營擔任看守員，自從當月12日，甘洛慕都表示要前往馬來西亞的雲頂酒店度假後，她就無法得到丈夫任何消息。惟警方經調查後沒有發現甘洛慕都的出境紀錄，亦無法找到其行蹤，所以列為失蹤人口處理。

警發現事主多次毆妻

馬萊探員再經深入調查後，發現甘洛慕都與妻子育有仍然在學的2女1子，拉美雖然與丈夫工作地方不同，但同樣是任職看守員，家族中亦有許多人從事同一行業，可以說是「看守員世家」，當中甘洛慕都平日嗜酒如命，偏偏酒品不佳，酒後經常藉故毆打妻子，拉美多次因家暴而帶同子女離家出走，直奔娘家求助，其家人與甘洛的關係變得極差，當中拉美的3名兄弟多次上門與甘洛理論，甚至演變到近乎動手互毆的地步。

其中一名妻舅持械搶劫服刑一年半

馬萊探員循甘洛身旁親友及其上班紀錄等方向調查，質疑甘洛沒有賭博習慣，為何要前往以賭場聞名的雲頂酒店？他之前已請了假，為何不惜提早在放假前12天曠工前往該處度假？而且他負債累累，根本無錢出國，反觀甘洛和妻舅水火不容，令馬萊探員懷疑拉美是否與甘洛的失蹤案有關。為了證實自己的推測，馬萊探員一度要求拉美到警署協助調查，她支吾其詞態度顯得並不尋常；馬萊探員更查出拉美其中1名兄弟曾在1973年因持械搶劫被判入獄，服刑1年半，另1名兄弟則在聯邦道巴剎經營羊肉攤生意。

警拘8人得出4大線索

馬萊探員推斷甘洛可能遭早有宿怨的妻舅們謀殺，不排除整個家族集體犯案，他繼續暗中調查，認為已掌握到足夠證據，在接獲密報同年的3月24日凌晨約2時，特別罪案調查組進行歷時7小時的大規模執法行動，共拘捕8人，當中包括拉美，其3名胞弟，別是36歲經營羊肉攤的巴拉克里希納．拉米（Balakrishna Ramiah）、31歲度假屋看守員拉他克里希南．羅摩耶（Rathakrishnana Ramayah），和28歲案發現場烏節路教堂看守員尚穆甘．錢德拉（Shanmugam Chandra）；另有3人的妻子及拉美的54歲母親香頂．克里斯納薩米（Kamachi Krishnasamy）。

疑犯最初擺出一問三不知的態度，其後在疲勞審訊下開始破防，被捕人陸續供出案情，馬萊探員得知「4大線索」︰首先，案發當天拉美雅絲家族一行8人從上午起逗留案發現場的宿舍中；其次，同日中午，3名妻舅先行離開教堂，女眷則還留在宿舍內；其三，當天中午過後，3名妻舅及死者乘搭同1輛的士回到教堂；其四，當晚約8時，甘洛疑遭人用武力制服，隨後再無人見過他。據悉，其中1名被捕人甚至承認先以鐵棍將甘洛打死，再切成小塊分屍，最後加入咖哩與米飯烹煮，分裝入數十包膠袋內，沿檳榔路和烏節路一帶沿街丟棄，以達成毀屍滅跡的目的。

被告終無罪釋放

雖然警方一直無法找到分屍的刀具、烹煮屍首的特製大鋁鍋，以及裝盛人肉咖哩飯的器皿，馬萊探員仍認為甘洛一案動機明顯，很大機會在無法尋獲屍體的狀況下將8人定罪，拉美的母親及1名弟媳以教唆殺人罪名遭到起訴，餘下6人則在1987年3月27日被控謀殺甘洛慕都的罪名，可惜在欠缺足夠證據的情況下，控方只能要求法庭宣判6人「無事省釋」，即釋放但非無罪釋放，只代表目前雖無實質證據，但只要隨時找到新證據，法庭都能重新審理。警方雖拿不出關鍵證據，但同時亦不肯妥協，辯方則趁機援引過去案例，提出要判當事人無罪釋放，法官只能依法將這6名被告當庭釋放，雖然特別罪案調查組探員援引法例，立即再次拘捕3名男嫌犯，但案件揭發4年後、即是1991年6月，由於找不到真憑實據，只能按照辯方律師要求，無條件釋放3人。

人肉咖哩飯傳言甚囂塵上

雖然這場法律攻防戰最終以被告無罪釋放畫下句號，但坊間一直流傳關於拉美雅絲一家謀殺甘洛慕都後、製成人肉咖哩飯的說法，甚至有傳該批咖哩飯被不知情的鄰居吃下，但無論傳言是真是假，甘洛慕都至今仍然音訊全無，「人肉咖哩飯」案亦成為新加坡最恐怖的懸案之一。

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文章授權轉載自《香港01》