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性感辣模曝天天收到的騷擾私訊 網讚回應大快人心

聯合新聞網 / 綜合報導
性感辣模曝天天收到的私訊。圖／取自instagram
性感辣模曝天天收到的私訊。圖／取自instagram

美國29歲性感辣模伍倫（Paige Woolen）在疫情期間成立了一個帳號，跟粉絲分享她每天收到的私訊以及她的回應。

近期一則私訊寫著：「我最近買了一個充氣娃娃，我會把妳的照片貼在她的臉上跟她做愛。」伍倫答：「我羨慕讀這則私訊之前的自己。」另一名男子則傳了伍倫沐浴照寫著：「我想按摩這雙大腿。」伍倫回應：「你只能按到肯德基的大（雞）腿。」

還有讓伍倫無言以對的私訊如：「如果我是你的男朋友，你就不必使用衛生紙，因為我的舌頭會完成所有清潔工作。」

伍倫也貼出不少充滿敵意的私訊，比如這則：「我希望你生一個兒子，然後他在學校時會因為你的照片曝光被欺負。你在網路上這麼不檢點會有現世報。」伍倫回應：「祝你得腎結石。」並稱這樣的詛咒可是對方先開始的。

許多網友讚許伍倫的回應令人大快人心，並稱這些人「病得不輕，該去看醫生」。

伍倫提到公開這些私訊的初衷，是希望「讓人發笑，並讓受到網路霸凌的女孩感到不孤單。」

網路霸凌 美國 疫情

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