聽新聞
test
0:00 / 0:00
性感辣模曝天天收到的騷擾私訊 網讚回應大快人心
美國29歲性感辣模伍倫（Paige Woolen）在疫情期間成立了一個帳號，跟粉絲分享她每天收到的私訊以及她的回應。
近期一則私訊寫著：「我最近買了一個充氣娃娃，我會把妳的照片貼在她的臉上跟她做愛。」伍倫答：「我羨慕讀這則私訊之前的自己。」另一名男子則傳了伍倫沐浴照寫著：「我想按摩這雙大腿。」伍倫回應：「你只能按到肯德基的大（雞）腿。」
還有讓伍倫無言以對的私訊如：「如果我是你的男朋友，你就不必使用衛生紙，因為我的舌頭會完成所有清潔工作。」
伍倫也貼出不少充滿敵意的私訊，比如這則：「我希望你生一個兒子，然後他在學校時會因為你的照片曝光被欺負。你在網路上這麼不檢點會有現世報。」伍倫回應：「祝你得腎結石。」並稱這樣的詛咒可是對方先開始的。
許多網友讚許伍倫的回應令人大快人心，並稱這些人「病得不輕，該去看醫生」。
伍倫提到公開這些私訊的初衷，是希望「讓人發笑，並讓受到網路霸凌的女孩感到不孤單。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言