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男只是想拿煙趕蛇 不小心燒毀自家房子「整棟變廢墟」

聯合新聞網 / 綜合報導
男拿煙趕蛇，卻不小心燒毀整棟房子。圖／取自twitter
男拿煙趕蛇，卻不小心燒毀整棟房子。圖／取自twitter

美國馬里蘭州一棟房子屋主上月23日試圖用煙霧驅趕蛇，卻不慎引發火災燒毀整棟房子，造成超過100萬美元（約合新台幣2770萬元）損失，所幸無人傷亡。

消防隊員指出，該屋主一直嘗試解決蛇入侵家園的問題，當天在地下室引燃煤炭驅蛇，但因太靠近易燃物，導致房子著火。即便75名消防員趕赴現場搶救，3層獨棟住宅結構仍嚴重受損、屋頂倒塌，蛇的狀況則「不明」。

外媒指出，美國先前發生幾起類似事件，好比2017年一名男子在試圖燃燒蜂窩以驅趕蜜蜂時，不小心燒毀了自宅；2018年一名男子使用噴火槍驅趕蜘蛛時引燃房子，最後29名消防員出動滅火。

消防員 蜜蜂 火災 美國

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