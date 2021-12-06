男只是想拿煙趕蛇 不小心燒毀自家房子「整棟變廢墟」

1名對妻子家暴的男子突然人間蒸發，雖然當局懷疑是失蹤者的妻子聯同娘家親友合謀殺人，但可惜苦無證據，最終案件不了了之。不過，當地曾盛傳一眾疑犯將男子的屍體煮成人肉咖哩飯，分成多袋丟棄在不同地點，消息雖難以查證，但已成為當地知名的都市傳說。

2021-12-06 14:19