13歲淘金少女 意外挖出西元前1300年青銅時代斧頭

英國13歲女孩米莉（Milly）日前跟喜好金屬探測的父親在田地裡挖到一批西元1300年前的青銅時代斧頭。

米莉表示近期才跟隨父親的腳步開始金屬探測之旅，這是他們2人第3次同行，她還不太清楚自己在做什麼。當天她用金屬探測儀器收到訊號時，便立刻大聲呼喚父親來挖掘。

當他們挖出第1個文物時，開玩笑說這可能是1把斧頭，結果竟真的言中。他們挖出大約20件文物後，就先維持遺址不動，聯繫考古學家隔天前來繼續挖掘。最後總共挖出65件文物，這些文物將被送往倫敦大英博物館。

米莉提到，若之後她獲得挖到寶的報酬，除了會跟地主平分，還會添購「挖寶用」的小鏟子。

米莉的母親指出：「父女倆帶來令人愉悅的好消息，而不是最近聽到的一些令人沮喪的消息，這很棒。」米莉的母親透露他們最終目標是挖到黃金，認為他們這次雖沒如願，仍擁有絕佳的運氣。