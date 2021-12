女乘客搭飛機「餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光：有人在餵小貓

飛機飛航途中,乘客經常提出各種需求,不過有些特殊情況,恐怕連資深空服員都從未見過。美國達美航空(Delta Air)就發生一起怪異事件,一名女性乘客違規將寵物貓抱出籠子,並在飛機上替貓咪「親餵母奶」,讓其他乘客和機組人員都相當震驚,疑似為當時空服員的求助訊息截圖也在近日曝光,引起熱議。

根據外媒《太陽報》報導,日前一架飛往亞特蘭大(Atlanta)的DL1360班機上,有位女乘客不顧航空公司的規範,沒有將其飼養的寵物貓放置籠子內,隨後更在眾目睽睽下,直接替她的愛貓餵食母奶,空服員見狀後連忙上前制止,但這位乘客卻堅持不願配合。

無奈之下,空服員傳訊息通知同公司地勤人員,內容寫著「座位13A的乘客正在給貓餵奶,而且不願意把貓放回籠子中」,訊息中也表示,希望等到飛機落地抵達目的地後,公司相關部門能派人給予協助。

而整段「求救訊息」在網路曝光,許多網友看了都相當傻眼,留言「餵小孩是沒什麼問題,但餵貓喝母奶?」、「在公共場合餵動物母奶,感覺不太對」、「我以前在航空公司上班,也遇過類似的事情」、「天啊,貓咪的牙齒應該很利吧」、「趕快放開那隻貓」等,紛紛撻伐女乘客的行為。

Someone just texted me this… what the actual hell? pic.twitter.com/B0ri97fh2D