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影／男不小心裝了18禁聖誕老人燈飾 妻笑：手的動作太色了！

聯合新聞網 / 綜合報導
男不小心裝了18禁聖誕老人燈飾。圖／取自tiktok
男不小心裝了18禁聖誕老人燈飾。圖／取自tiktok

美國女性辛格（Amber Zink）上月中在社群平台分享她家煙囪旁的聖誕老人燈飾。細看會發現聖誕老人的手似乎沒有被擺在「正確」的位置，讓辛格直呼他手的動作「太色了！」

辛格提到丈夫忘了替聖誕老人的手綁上束線帶，以至聖誕老人的手沒有高舉揮舞，反而在褲檔前來回抽動。影片吸引超過3千6百萬觀看人次，網友紛紛笑說：「老公真的是忘記了嗎？實在太天才了！」、「聖誕老人一年才來一次，放過他吧！」、「他真的要給你們白色聖誕節了」、「聖誕老人要得網球肘（tennis elbow，過度使用手腕伸直肌造成的運動傷害）囉！」。

辛格說丈夫一開始跟她說聖誕老人燈飾是「不小心」放成那樣，在網友鼓譟下她再次追問丈夫，結果丈夫承認自己是故意放的，讓辛格哭笑不得，但她要大家別擔心，承諾會讓這個猥褻的聖誕老人留在原位。

@ambieannzzz

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♬ Santa Claus Is Comin' to Town - Mariah Carey

運動傷害 猥褻 聖誕節 美國

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