美國夫婦於中國度蜜月時購入 明朝御製紋龍地毯拍出逾2億

11月23日，巴黎佳士得拍賣會成交一塊出自北京紫禁城的稀有地毯。該地毯編織於明朝時期的16世紀，為放在龍椅下台階的紋龍地毯，最後成交價高達688萬歐元（折合約台幣2億元）。

這塊明朝御製紋龍寶座毯長5米、寬4米，中間繡着一顆明珠，周圍是祥雲，兩旁還有兩條飛龍。據悉這塊地毯原本鋪設於龍椅下的台階，代表皇帝身處天地之間的至尊之位。

這塊地毯原本應該是紅色，但500年下來，地毯已經褪成黃色。據介紹，只有16張同類地毯完整保存至今，其中9張在北京故宮博物院，7張則散布在私人收藏家手中。

據稱，這幅地毯是美國艾奧瓦州的一對夫婦於1920年在中國度蜜月時購買的。他們把地毯帶回美國，其後借給克利夫蘭藝術博物館，後來在1987年再將其賣給瑞士收藏家。

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文章授權轉載自《香港01》