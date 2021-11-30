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女牧師稱多次遇到外星人 偽裝成丈夫試圖與她發生性關係

聯合新聞網 / 綜合報導
牧師稱外星人偽裝成丈夫試圖與她發生性關係。圖／取自indy100
牧師稱外星人偽裝成丈夫試圖與她發生性關係。圖／取自indy100

美國女牧師吉兒伯特（Sharon Gilbert）聲稱，一個爬行類外星人多次偽裝成她的丈夫闖入她的臥室，並試圖與她發生性關係。

吉兒伯特在節目上提到她跟丈夫結婚後不久，就遇見這個外星人。當時這個假扮成丈夫的外星人在床上現身，真正的丈夫躺在她旁邊。她感到很震驚，但還是詢問外星人：「你是誰？」吉兒伯特認為對方很明顯想跟她發生性關係。

外星人回答：「來吧，我是你的丈夫。」並自稱是舊經裡波斯帝國阿契美尼德王朝的國王亞哈隨魯（Ahasuerus）。

吉兒伯特說，這個外星人在5年內拜訪了她10次，試圖「利用她的自由意志做一些讓她遠離上帝的事情」。只有一次吉兒伯特說出耶穌的名字後，對方才離開。吉兒伯特指出自己能在腦中聽見那個生物的聲音，但當她祈禱時就能擊退這個外星人。

吉兒伯特透露自己在忍無可忍的情況下，正面迎擊外星人，才讓牠現出原形：「我伸出手抓住牠的臉說：『你是個騙子。耶穌是真實的』。後來發現假丈夫的軀殼底下是隻爬行動物。」

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