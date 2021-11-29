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阿嬤傳錯訊息「約錯孫」成跨代友誼 第6年共度感恩節感動網友

香港01 / 撰文：李納德
辛頓（中）已經第6年和丹奇感恩節聚餐，他還帶上女朋友（左）一起去。（「Jamal Hinton」Twitter圖片）
辛頓（中）已經第6年和丹奇感恩節聚餐，他還帶上女朋友（左）一起去。（「Jamal Hinton」Twitter圖片）

傳錯1個訊息，竟然造就一段誇世代友誼！美國家庭都會在感恩節共聚一起用餐，6年前身為阿嬤的丹奇（Wanda Dench）向孫子發訊息邀約感恩節聚餐，卻誤傳給高中生辛頓（Jamal Hinton），雙方還要互發自拍照「確認」真的傳錯訊息。未料辛頓打趣問一句可否照去吃飯，奇妙的友誼就此展開！今年他們已第6度一起在感恩節聚餐，美媒更當成「地方傳統」年年跟進報導。去年丹奇的丈夫因不敵新冠肺炎病故，他們仍如期聚餐，辛頓亦每年都會分享聚餐照片，這段奇妙友誼已變成網友熱話。

丹奇與辛頓現年分別是64歲及22歲，這段跨世代友誼始於2016年，當時丹奇發訊息給孫子，叫他感恩節時一起來聚餐，但她不知道孫兒剛好換了手機號碼，訊息錯誤傳了給辛頓。那時候辛頓仍是高中生，上課時收到訊息，奇怪有個陌生人叫他孫子，錯亂之際2人還互傳自拍照，確認真的是傳錯訊息。

原本事件應該完結，但辛頓打趣問丹奇可否照去吃飯，未料丹奇一口答應：「當然可以，所有阿嬤都會這樣做…會餵飽所有人。」辛頓當時大感吃驚，「這太出人意料了，但她如此友好」，還將交談內容放到Twitter分享，無血緣關係的「嫲孫聚餐」就此展開。

丹奇不知孫子換了電話號碼，結果找了另一名「孫子」，還要互發自拍照確認傳錯。（「Jamal Hinton」Twitter圖片）
丹奇不知孫子換了電話號碼，結果找了另一名「孫子」，還要互發自拍照確認傳錯。（「Jamal Hinton」Twitter圖片）

日前，辛頓帶上女友與丹奇一起吃飯，並上載照片，標上「感恩節2021」（Thanksgiving 2021），已經是他第6次到丹奇位於亞利桑那的家進行感恩節聚餐。丹奇的丈夫朗尼（Lonnie ）去年因為染上新冠肺炎死亡，他們還特地舉起丹奇亡夫的畫作及肖像合照。

事實上，感恩節聚餐去年幾乎要暫停。去年4月，丹奇的丈夫朗尼染上新冠肺炎，不幸離世。丹奇原本不期待感恩節聚餐，覺得疫情下的7個月以來大家都過得很艱難，但最後他們還是如常聚餐。一開始時氣氛奇怪，但只是過了5分鐘，大家開始說笑及講故事，分享關於朗尼的回憶，「每一刻都很棒」。

丹奇的丈夫朗尼去年不敵新冠肺炎離世，他們如常聚會，兼帶上朗尼畫像，分享關於他的回憶。（「Jamal Hinton」Twitter圖片）
丹奇的丈夫朗尼去年不敵新冠肺炎離世，他們如常聚會，兼帶上朗尼畫像，分享關於他的回憶。（「Jamal Hinton」Twitter圖片）

丹奇過去受訪時透露，自己在軍事基地長大，經常到處搬家，所以不怕陌生人，從小家人就會接待基地附近的鄰居，「家庭不僅僅在於血統，而是那些是你想要與他們融洽相處的人」。

每年感恩節，許多網友都會到辛頓的Twitter點讚，期待跨世代友誼得以維持，更被當地傳媒視作「傳統」，每年都跟進報道。辛頓覺得和丹奇吃飯像在提醒大家，世上還有許多好人，大讚丹奇很可愛，和她待在一起有賓至如歸的感覺。丹奇對辛頓印象深刻，認為第一次見面時，2人好像已經有「化學反應」，改變了她對年輕一代的看法，甚至改變了她的生活。

辛頓已經第6年和丹奇感恩節聚餐。（「Jamal Hinton」Twitter圖片）
辛頓已經第6年和丹奇感恩節聚餐。（「Jamal Hinton」Twitter圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

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