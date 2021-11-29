聚會想「助興」…獸醫供馬鎮靜劑眾樂樂 下場慘了

澳洲獸醫麥葵根（Catherine McGuigan）日前因提供馬鎮定劑及非法藥物給她自己與友人服用，失去獸醫資格。

麥葵根坦承之前偶爾與2名朋友相約「嗑藥神遊」，期間他們會服用包括搖頭丸和古柯鹼等非法藥物。去年10月某個週末，3人相約公寓裡飲酒吸毒，麥葵根從車上取出K他命（Ketamine，用於馬這類大型動物的鎮定劑或麻醉劑，但用在人身上是非法的）為3人「助興」。當時麥葵根請友人保密，因為她可能會因為供給毒品而丟掉工作。

一個月後，麥葵根為幫助其中一名女性友人助眠，開了煩靜錠（Diazepam）給她吃。去年年底麥葵根自己還服用了馬的支氣管擴張劑。

法官判麥葵根須繳納罰款1000澳幣（約合新台幣2萬元）以及訴訟費3000澳幣（約合新台幣6萬元），並註銷她的獸醫資格。