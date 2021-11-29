快訊

藍批民進黨公投行政不中立 交委會「無限期」停審預算

班班有冷氣做半套？ 師爆特教與專科教室有冷氣沒補助電費

男花幾百元買一張素描 竟是價值超過13億元、500年前藝術品

聯合新聞網 / 綜合報導
這幅作品價值高達3700萬英鎊（約合新台幣13億7千萬元）。圖／取自thesun
這幅作品價值高達3700萬英鎊（約合新台幣13億7千萬元）。圖／取自thesun

美國60幾歲的男性5年前在一場拍賣會以30美元（約合新台幣835元）標下一幅無畫框的母子草稿圖，日前發現這竟是500多年前、價值高達3700萬英鎊（約合新台幣13億7千萬元）的藝術品。

這幅畫描繪了母親抱著新生兒的景象，底部標註「A.D.」的簽名。該男性在購買畫作時沒想到這是件具有意義的原創藝術品，但專家和學者評估後，一致認為這幅素描出自16世紀德國文藝復興時期藝術家阿爾布雷希特·杜勒（Albrecht Dürer）之手。

這幅畫在已故建築師卡爾希安（Jean-Paul Carlhain）的家中發現，他的祖先在19世紀時於法國收藏了豐厚的藝術品。

藝術收藏家舍勒（Clifford Schorer）2年前到訪波士頓時，首度聽聞這幅畫的消息。當他親眼目睹這幅畫，直覺這畫就是一幅傑作，「就算是贗品也是層級最高的。」

專家們經過2年的鑑定，確認2點特徵後，證實畫作是阿爾布雷希特·杜勒的作品。其一為作品下方的「A.D.」簽名，阿爾布雷希特·杜勒在1501年至1514年間完成的20件作品都會簽下了他姓名字母縮寫，也是藝術界著名的字母組合。其次是該草稿圖上出現三叉戟（古代武器）和環形浮水印，是阿爾布雷希特·杜勒當時在其他200多張紙上會用到的標記。

舍勒向該男性收購此畫作，預付款將使對方付清信用卡卡債、重新裝修房屋、添購新車，並提供當地教堂鉅額捐款。

阿爾布雷希特·杜勒為文藝復興時期的德國畫家，20多歲時就以技藝高超的木刻版畫聞名於歐洲。這幅新發現的母子草圖目前在倫敦的Agnews畫廊展示至12月12日。畫廊預計出售這幅草圖，但尚未確定價格。

拍賣會 藝術家 倫敦 美國 德國

延伸閱讀

泡菜只排第二！外國人最常吃的韓餐排行榜曝光 第一名是它

男以為房仲稱「搖滾巨星住過這」只是唬爛 沒想到粉絲一直上門朝聖

潛水挖到寶！美國男發現冰河時期長毛象骨頭、劍齒虎牙齒、絕跡鯊魚化石

瑕疵品更值錢 出錯的1英鎊銅板以205英鎊價格售出

相關新聞

男花幾百元買一張素描 竟是價值超過13億元、500年前藝術品

美國男性在一場拍賣會以30美元（約合新台幣835元）標下一幅無畫框的母子草稿圖，日前發現這竟是500年前、價值高達3700萬英鎊（約合新台幣13億7千萬元）的藝術品。

拍電影？瓜地馬拉男偷渡「藏身起落架2.5小時」 毫髮無傷抵邁阿密

美國航空一架從瓜地馬拉飛往邁阿密的1182航班在27日多出一名乘客，竟是1名偷偷藏身於起落架的26歲男子，更讓人覺得驚奇...

愈窄愈興奮！穿束腰馬甲成狂 全球最細11吋腰女生渴望擁異常身材

每個女生都夢寐以求擁有一條纖腰，不但突顯身材曲線，更增添女人味。不過，瘦身成為全球女生指標後，女性對瘦的觀念愈趨極端，24歲的墨西哥少女路絲（Ruth Lujan）就是對纖腰趨之若鶩，甚至接近瘋狂的例子。

結婚隊伍深夜狂歡被投訴 雞場外瘋狂打鑼打鼓嚇死63隻雞

一場婚禮竟然奪去63隻雞的性命，不是被吃，而是嚇死！印度奧里薩邦1條村有雞農投訴，日前鄰居辦婚禮搞到深夜時分，結婚隊伍大聲打鑼打鼓，樂隊播放嘈吵音樂，令雞場內雞隻非常不安，發出奇怪聲音。雞農要求婚禮樂隊調低音量時，新郎的朋友大鬧大吵，更留在雞場外調高音量吵了15分鐘，許多雞隻失去知覺。事後農場內有63隻雞死亡，獸醫檢查後，認為牠們因巨大噪音嚇到心臟病發死亡，雞農忿而報警。當地警方指，現時主人家和雞農已達成和解。

印度神童又說中了？Omicron變異株出現 12月恐有3大危機

印度神童阿南德於2021年預言中指出，9月至11月全球災難會加劇，而近期全球新冠疫情反覆，近日更出現「B.1.1.529」的變種病毒株，有科學家形容帶「極高數量突變」...

包裹上有手機號碼…鄰居狂來訊騷擾女學生 還「舔窗」求關注

包裹上面印有手機號碼可以方便派遞，但竟然也成為暴露個人資料被人騷擾的原因！英國1名女護士學生的鄰居早前從她的包裹上取得其電話號碼後，竟然不斷發訊息騷擾對方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。