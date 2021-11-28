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愈窄愈興奮！穿束腰馬甲成狂 全球最細11吋腰女生渴望擁異常身材

香港01 / 文． 林穎嵐
24歲墨西哥少女路絲熱愛穿著束腰馬甲。圖／IG@abracadabra.patadecabra
24歲墨西哥少女路絲熱愛穿著束腰馬甲。圖／IG@abracadabra.patadecabra

每個女生都夢寐以求擁有一條纖腰，不但突顯身材曲線，更增添女人味。不過，瘦身成為全球女生指標後，女性對瘦的觀念愈趨極端，24歲的墨西哥少女路絲（Ruth Lujan）就是對纖腰趨之若鶩，甚至接近瘋狂的例子。

路絲是IG和TikTok網紅，一頭橙紅色長髮的她樣子算是甜美，卻遭到大批網民多番批評，完全是因為她擁有一條幼得不符合比例的超纖腰。近日路絲接受訪問時指，她一直很注重身材保養，尤其腰圍更是她最重視的部位，現時她的腰圍約40cm，但穿著馬甲後，她即成為全球最最幼腰的女生，只有30cm即11吋。

本來已是偏瘦身材的路絲腰圍約22吋，習慣穿馬甲時會將索帶扯至最緊。圖／IG@abracadabra.patadecabra
本來已是偏瘦身材的路絲腰圍約22吋，習慣穿馬甲時會將索帶扯至最緊。圖／IG@abracadabra.patadecabra

路絲跟一般女生一樣，會為維持身材而做運動節食，但她早年參加芭蕾舞課，導師發現她肢體出現異樣便建議她看醫生，結果她確診患上Hyperlaxity Syndrome（過度可動症候群），該病會令她肌肉變弱，並建議她穿著束腰馬甲支撐腰部。不過醫生這個建議卻令她愛上穿束腰馬甲的感覺。本來已是偏瘦身材的路絲腰圍約22吋，但她習慣穿馬甲時會將索帶扯至最緊，令腰圍頓時幼了10吋，令她的身體比例看來跟一般人差別相當大，像極一個芭比公仔。

路絲早年參加芭蕾舞課，導師發現她肢體出現異樣便建議她看醫生，結果她確診患上Hyperlaxity Syndrome。圖／IG@abracadabra.patadecabra
路絲早年參加芭蕾舞課，導師發現她肢體出現異樣便建議她看醫生，結果她確診患上Hyperlaxity Syndrome。圖／IG@abracadabra.patadecabra

路絲擁有一個姊姊，同時有上鏡受訪，其姊每次看到她都表示憂心其健康，更問她「你現在真的健康和開心嗎？」就連路絲的男友都為她的腰圍感到憂慮，不過路絲強調自己因為穿上馬甲而感到快樂，即使被網民謾罵，她都表示會堅持。

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文章授權轉載自《香港01》

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