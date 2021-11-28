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結婚隊伍深夜狂歡被投訴 雞場外瘋狂打鑼打鼓嚇死63隻雞

香港01 / 文．李納德
印度有村莊的結婚隊伍狂歡到深夜，經過雞場播放嘈吵音樂，63隻雞嚇到心臟病發死亡。（網上圖片）
印度有村莊的結婚隊伍狂歡到深夜，經過雞場播放嘈吵音樂，63隻雞嚇到心臟病發死亡。（網上圖片）

一場婚禮竟然奪去63隻雞的性命，不是被吃，而是嚇死！印度奧里薩邦1條村有雞農投訴，日前鄰居辦婚禮搞到深夜時分，結婚隊伍大聲打鑼打鼓，樂隊播放嘈吵音樂，令雞場內雞隻非常不安，發出奇怪聲音。雞農要求婚禮樂隊調低音量時，新郎的朋友大鬧大吵，更留在雞場外調高音量吵了15分鐘，許多雞隻失去知覺。事後農場內有63隻雞死亡，獸醫檢查後，認為牠們因巨大噪音嚇到心臟病發死亡，雞農忿而報警。當地警方指，現時主人家和雞農已達成和解。

事發於11月21日，奧里薩邦的村莊舉辦1場傳統婚禮，整晚都伴隨敲擊音樂、放煙花、舞蹈及樂隊表演。22歲家禽養殖場老闆帕里達（Ranjit Kumar Parida）稱，晚上11時40分左右，結婚隊伍在農場外經過，雞隻顯得焦躁不安，有些跳了起來，發出特殊的聲音。

帕里達要求婚禮樂手調低音量，因為現場實在太嘈，怕嚇壞雞隻，但樂手們沒有理會。新郎的朋友朝他大喊大叫，甚至叫樂隊調高音量。他稱隊伍故意在農場外再停留了約15分鐘，播放嘈吵音樂，這時農場內許多雞隻已失去知覺，事後多達63隻雞死亡。

結婚隊伍經過嚇得雞場內的雞非常不安，深晚還跳來跳去，雞農說牠們發出奇怪聲音。（Ommcom News截圖）
結婚隊伍經過嚇得雞場內的雞非常不安，深晚還跳來跳去，雞農說牠們發出奇怪聲音。（Ommcom News截圖）

帕里達事後請獸醫驗屍，醫生稱這些雞死於心臟病，相信是聽到巨大噪音令牠們過度受驚所致。帕里達是名工程學畢業生，因遲遲找不到工作，他向當地銀行借了20萬盧比（新台幣約7.4萬元）開設養雞場。現時農場養了約2000隻雞，死了的63隻雞每隻重逾3公斤，估計損失2.5萬盧比（新台幣約9300元）。他私下向鄰居、亦即婚禮主人家索償，未料被一口拒絕，對方認為噪音會嚇死雞的講法荒謬，認為平日雞隻運輸都要用大貨車，那應該一響按全部雞會死掉。帕里達忿而報案，警方一度要求他將死雞留在農場，調查結束前不要處理掉雞屍。

多隻雞嚇到失去意識，有63隻事後死亡，雞農引述獸醫，稱牠們因噪音嚇到心臟病發。（Ommcom News截圖）
多隻雞嚇到失去意識，有63隻事後死亡，雞農引述獸醫，稱牠們因噪音嚇到心臟病發。（Ommcom News截圖）

當地動物學者Suryakanta Mishra向《印度時報》解釋，過大噪音會增加動物心血管壓力，雞隻很受日夜節奏影響，夜晚忽然有嘈雜音樂，會令牠們興奮或感到壓力，擾亂生物時鐘。另有獸醫指，雞隻暴露在高分貝環境或聽到極其嘈吵的音樂、炮仗聲，都有可能會心臟病發死亡。

警方要求新郎和家屬協助調查，又尋求獸醫意見。不過，在警方介入下，雞農和主人家已達成和解，雞農撤回了指控。

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文章授權轉載自《香港01》

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