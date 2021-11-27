包裹上有手機號碼…鄰居狂來訊騷擾女學生 還「舔窗」求關注

包裹上面印有手機號碼可以方便派遞，但竟然也成為暴露個人資料被人騷擾的原因！英國1名女護士學生的鄰居早前從她的包裹上取得其電話號碼後，竟然不斷發訊息騷擾對方，更稱可以給錢她與她發生性行為。女學生多次拒絕不果，直至對方趁她不在時舔她的門窗後，女學生終於忍受不住搬家換電話。

23歲的英國女學護麥迪森（Eleanor Maddison）於今年1月左右網購書本作學習之用，由於當時她不在家，送貨員就將包裹交給她的46歲鄰居卡漢（Jehad Khan）。卡漢當時在包裹上找到麥迪森的電話，並相約交收時間。麥迪森表示，她一直沒見過卡漢，多謝他代收包裹，後來想起自己的電話號碼被印了在包裹標籤上面。

當晚，麥迪森與室友看電視時，卡漢傳了訊息給她，說「晚安我的愛人，我要去工作了」，但她沒有理會。翌日下午1時許，卡漢傳來多個心心表情符號，然後又道歉。麥迪森未有想到事情會惡化，所以沒有認真對待。麥迪森後來被卡漢邀約出街，又指可以給她200英鎊（約新台幣7400元），希望可以與她發生性行為。卡漢在隨後的3天內傳送了多達50多條訊息，之後才暫時停了下來，但到2月卡漢就再次向麥迪森發騷擾訊息。

麥迪森指卡漢的行為令她感到不安，感到自己被侮辱。她一度把家中的窗簾全部都拉了下來，「這樣我就看不到他坐在床上凝視我」。後來，麥迪森得知她離家的時候，卡漢都會去舔她的門窗，令她覺得更加恐懼。麥迪森表示，作為護士她知道不應該判斷別人的行為，自己也見過很多不同種類的人，也處理過很多有精神問題的人士，但從來沒有想像過這樣的事會發生在她身上。她最後只能搬家及更換手機號碼，以避開卡漢的騷擾。

至上月，卡漢因為騷擾及發送惡意訊息而上庭，被判12個月的社區命令、12個月的限制命令、需前往康復中心20天及進行240小時的社區服務令。麥迪森認為，在包裹上面的個人資料雖然很細微，但最後引發的後果卻可以很嚴重，「這像是入侵私隱的行為，而且不是必須的」。她現時正推動聯署，支持立法禁止速遷公司將電話號碼印在包裹外，以免再有人因而被騷擾。

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文章授權轉載自《香港01》