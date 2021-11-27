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泰國推出大麻Pizza 店家強調有大麻味、不會有亢奮效果
薄餅風靡全球，除了傳統口味，不少食肆都推出新口味吸引食客，其中在泰國，當地一間連鎖薄餅店就以大麻為材料，成為討論話題。
美聯社11月26日報導，泰國連鎖薄餅店The Pizza Company最近推出一款名為「Crazy Happy Pizza」，它除了有一般pizza的材料外，餅皮及醬汁加入大麻葉絲，表面亦以數塊油炸大麻葉擺出大麻造型，非常搶眼。
這款直徑9吋的另類薄餅打折499泰銖（約413台幣），假如選擇自選口味，只要額外付出100泰銖（約83台幣），就可以加入2至3塊大麻葉。
不過大家可能會擔心吃過這款薄餅後會否上癮，The Pizza Company總經理Panusak Suensatboon表示，它只有大麻味，吃得多可能會有些少睡意，強調不會有亢奮效果。
他表示這次只是市場推廣活動的一環，由於公司不可以公開宣傳或向12歲以下人士出售，再加上當地可能尚未開始接受大麻產品，因此這款薄餅的銷路一般，並預計推廣期在30日結束後，公司可能被迫捨棄約五分之一的大麻葉。
Panusak認為公司一直都會嘗試為產品加入新材料，例如以前試過推出榴槤味薄餅，他們希望透過新產品成為大家的討論話題。
順帶一提，大麻薄餅並非泰國獨有，另一東南亞國家柬埔寨首都金邊（Phnom Penh）就有薄餅店以大麻為調味料，其威力與泰國版本相比，可謂完全高出一個層次。
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文章授權轉載自《香港01》
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