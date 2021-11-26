隔壁辦婚禮太熱鬧 養殖場63隻雞心臟病發「活活嚇死」

印度的婚慶習俗中，經常會舉辦熱鬧的婚禮遊行，請來樂隊、舞團一同演出，場面盛大華麗。然而，印度奧里薩邦（Odisha）日前一對新人舉辦婚禮活動時，遊行隊伍行經一家雞隻養殖場，隨後養殖場內的雞隻集體暴斃，並判定死於心臟病，讓農場主人相當不滿，認為雞隻是聽見婚禮遊行的巨大聲響，才會「活活嚇死」。

根據《印度時報》（The Times of India）報導，奧里薩邦巴拉索爾區（Balasore）的一位雞農帕里達（Ranjit Kumar Parida）控訴，在本月21日晚間，當地有戶人家舉行婚禮遊行，期間除了敲鑼打鼓高調慶祝之外，還放起鞭炮，發出震耳欲聾的聲響。

帕里達指出，當時他發現養殖場內的雞隻因噪音影響，全身被嚇得不斷發抖，便馬上要求隊伍降低音量，卻隨即遭新郎的友人嗆聲，對方還指示樂隊加大音量，並刻意在他的養殖場前停留15分鐘。直到隊伍終於離去時，帕里達發現許多雞隻當下已經失去知覺，隔天請來獸醫檢查，獸醫指出雞隻並無明顯外傷或疾病，研判是因心臟病而死。

帕里達表示，養殖場總共有2000多隻雞，當晚一共有63隻死亡，粗估損失約2.5萬盧比（約新台幣9320元），經過獸醫判定後，帕里達懷疑雞隻是被婚禮遊行的聲音活活嚇死，因而向舉辦婚禮的人求償，對方卻拒絕賠款，最後他只好選擇報警處理。

根據報導，目前當地警方已著手展開調查，並要求帕里達在調查結束前，先不要處理雞隻屍體；另外，報導也提及，動物學教授米時拉（Suryakanta Mishra）對此指出，基本上大多動物和禽類都害怕在高分貝的吵雜環境，若雞隻暴露在極度吵雜的環境中，確實可能在幾分鐘內死於心臟病。