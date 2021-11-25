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男友尿出「鋸齒水晶」！照片變警世文 網嚇：看完連喝3杯水

香港01 / 李納德
腎結石可能發生排尿灼熱、背部疼痛等症狀。 示意圖／ingimage
腎結石可能發生排尿灼熱、背部疼痛等症狀。 示意圖／ingimage

生腎石非常痛苦！經常於TikTok分享醫學知識的英國國民保健署（NHS）醫生拉詹（Karan Rajan），早前上傳一段腎結石影片，紀錄了一名女網友被男友小便「尿」出腎石時嚇到的情況，許多網友一看以為是尖銳水晶或是碎玻璃，更勾起許多人的恐怖回憶，直言生腎石是「地獄般的經歷」。拉詹稱實際上多數的腎石可以通過排尿排出體外，但過程當然很痛苦，片中的腎石被放大了，實際直徑約5至7毫米，他還提出了多項建議，呼籲民眾只要調節生活及飲食習慣，例如多喝水、多吸收鈣質及少吃鹽等，已可減低生腎石風險。

拉詹日前在TikTok（抖音國際版）分享一名女網友的影片，稱男友小便時排出一顆腎石，令她大吃一驚，在影片用鉗子翻弄腎石，看起來像是鋸齒狀的水晶，直言不知道腎石如此「邪惡」，就像鋒利的刀尖。

網友一看直呼像是小便排出玻璃碎片，「我去喝了3杯水」、「我以為是結晶」、「這是腎結石，看起來像海灘上的石頭」，紛紛標籤自己的男性友人。而且腎石似乎勾起許多人的痛苦回憶，「我20多歲的時候體驗過，那是地獄般的經歷，最有效的是多喝水」、「光看已經很痛苦了」。

該女網友檢查男友小便時排出的腎石，有人認為像是水晶或碎玻璃。圖擷自tiktok
該女網友檢查男友小便時排出的腎石，有人認為像是水晶或碎玻璃。圖擷自tiktok

拉詹指這顆腎石被放大了，實際直徑約5至7毫米，而通過小便排出，是腎石正常但痛苦的排出方法，真的很痛。腎石是由鹽和礦物質組成，大小可以介乎於一粒鹽和高爾夫球之間，類型包括鈣結石、磷酸氨鎂結石、尿酸結石、胱氨酸結石，腎石如果很細顆，病人可毫不費勁就它排出體外。

生腎石非常痛苦，許多病人都說是一生難忘的痛苦回憶，腎石可以引起劇烈疼痛。多數腎石經輸尿管排出體外，但有部分需做手術摘除。拉詹續指，有10%的人一生中有可能生腎石，其中缺乏鈣質的人較容易有這樣問題，一般人通過正常飲食攝取鈣質，鈣會和腸胃中的草酸聯結合並排出體外，減低腎結石的機會。他也提醒民眾不要過度吃鹽，鹽份會阻礙鈣質吸引，提高腎結石的機會。

動物蛋白質含有高嘌呤，吃太多會令尿酸積聚，也會量加腎結石風險，除了吃肉，民眾還可以通過雞蛋和乳製品攝取蛋白質，若是素食者，可通過豆腐、毛豆等食物補充蛋白質。不過，生腎石還和遺傳及家族病史有關。

拉詹還提到，腎結石的症狀包括，肋骨下方的側面及背面劇痛，痛楚會延伸到下腹及腹股溝、痛楚強烈、小便吐粉色、紅色和棕色尿液混濁、小便變得頻密、小便量很少，若出現感染，會發燒和發冷。

@dr.karanr

forbidden rock @Lauren Arrow ##Tigerpigdance ##schoolwithdrkaran ##learnontiktok

♬ Runaway by Kanye Piano - Henry Cantu

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文章授權轉載自《香港01》

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