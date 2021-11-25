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女屍突復活！太平間大體「睜眼起身」往外走 全場嚇壞逃離

聯合新聞網 / 綜合報導
奈及利亞一間醫學院發生一起「大體復活」事件，嚇壞現場眾人。 圖擷自instagram
奈及利亞一間醫學院發生一起「大體復活」事件，嚇壞現場眾人。 圖擷自instagram

醫學院的部分課程，需要透過大體示範，來讓學生了解人體構造與知識。不過近日奈及利亞一間醫學院，發生了一起嚇人的「大體復活」事件，當時學生們正參與某堂屍體防腐課程，而原本躺在太平間的女性大體竟突然睜眼起身，嚇壞現場眾人。

根據外媒《太陽報》報導，這起事件發生在奈及利亞貝寧大學教學醫院（University of Benin Teaching Hospital）的一堂課程中，當時學生們圍繞著一具躺在太平間的裸身女性大體，並學習如何為屍體進行防腐處理，未料，當課程進行到一半，他們發現眼前的女性大體似乎「有所動靜」，隨後更突然睜開雙眼，起身爬下桌子。

從現場人士拍下的影片可以看見，畫面中所有學生被嚇得四處逃離，這名女子則是緩緩走到太平間外的草坪空地，神情看起來相當困惑。整段影片被上傳網路後，引起熱烈討論，當地警方則已著手展開調查。

據了解，這名女子的身分尚未確認，當地媒體報導中，也未詳述這起事件發生的確切時間，以及女子被誤判的「死因」；然而，大多民眾都認為當初宣判女子死亡的單位明顯有所疏失，直呼「她只是一個昏迷的人，並不是死掉的女子」。

醫學院 奈及利亞

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