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韓國魔術師直播中預測億元彩票結果 6個號碼全中網友暴動

香港01 / 撰文：卡洛兒
韓國魔術師崔賢宇在直播中準確預測當晚6個彩票的中獎號碼，為他6年來第2次全部答對。（IG影片截圖）
韓國魔術師崔賢宇在直播中準確預測當晚6個彩票的中獎號碼，為他6年來第2次全部答對。（IG影片截圖）

如果能擁有1種超能力，可能很多人都會選擇預測六合彩號碼，不過韓國魔術師崔賢宇就似乎已獲得這項「秘技」，日前在直播中準確預測當晚6個彩票的中獎號碼，是他6年來第2次全部答對，一夜間成為社會熱門話題。

第990期韓樂透於上周六（11月20日）公布結果，頭獎高達243億韓元（約5.7億新台幣），43歲的崔賢宇當晚在Naver購物直播節目，表演彩票中獎號碼預言魔術，他先將自己猜測的號碼球放進木箱鎖起來，並把箱吊掛在半空中，並強調不會讓箱子消失在畫面外或沒有換貨等欺騙手段，等到頭獎號碼出爐後才打開，又指自己因法律問題，並無買彩票。

不久中獎號碼全部公布後，崔賢宇打開箱子，拿出了2、4、25、26、36和37的號碼球，果然跟頭獎的6個數字一模一樣，他也歡呼喊「對了」，露出了燦爛笑容。

原來崔賢宇已非第1次猜中彩票號碼，他於2015年在電視台的直播節目亦曾完美預測出6個中獎號碼，但當節目播出後卻飽受困擾，指當時收到很多「請告訴我彩票號碼」的邀請，而彩票公司亦曾聯絡他，後來更要上傳短片向公眾解釋，「魔術就是魔術，不要試圖破解其中的秘密」。

今次預測全中後，同樣引起熱烈討論，不少人認為所謂魔術只是掩眼法，可能是運用技巧在木箱中的號碼「做手腳」，亦有網友稱如果他真能估中頭獎號碼，早已低調地買下來得獎了，認為大家看表演還是不要太認真。

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文章授權轉載自《香港01》

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