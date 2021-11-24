不想上學出奇招！她裝喉嚨痛被送去醫院 竟發現「病況危急」

有些小朋友為了逃避上學，總會想出各種理由來搪塞父母，耍賴、裝病各種花招百出。一名外國女子分享，自己8歲時因不想去上課，就假裝生病想蒙混過關，卻被父母帶去醫院檢查，沒想到路程中她卻感覺非常口渴，更一連喝了四次水，最終被診斷出罹患了糖尿病，讓她相當驚訝。

根據外國媒體《UNILAD》報導，外國女子瑪麗近期在抖音分享自己的人生經驗，她提到自己8歲時為了逃避上學，便決定裝病蒙騙父母，謊稱自己感冒喉嚨痛，並希望可以向學校請假。當時父母執意要帶她去醫院檢查，為了圓謊，她也只好硬著頭皮乖乖出門檢查。

不料，在前往醫院的路上，瑪麗卻開始感覺到身體的異樣，她的喉嚨漸漸乾澀了起來，甚至覺得口越來越渴，還在車上一連喝了四次水，整個人越發不對勁。

到醫院進行檢查時，醫護人員發現瑪麗的體重過輕，且血糖處在危險邊緣，經過一連串的測試後，醫生證實瑪麗罹患了糖尿病。沒想到裝病不成，反倒發現自己真的生病，讓瑪麗相當震撼。

事後，瑪麗也休學一陣子進行治療，目前已無健康上的大礙，她也慶幸自己能因裝病、謊稱喉嚨痛發現真正的病情，並即早進行治療。

據《元氣網》報導，糖尿病有逐漸年輕化的趨勢，年輕人若出現頻繁口渴、容易飢餓、體重減輕或頻尿的狀況，可能是糖尿病的徵兆，建議可至醫院檢查篩檢，盡早發現才能即時治療。