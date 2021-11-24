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房市崩潰現前兆、台灣會失落30年？學者揭往事曝關鍵

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火辣美女網路徵友真身竟是男和尚？ 當事人承認：那是我！

香港01 / 撰文：凱薩琳
僧人承認他就是相中人。（互聯網）
僧人承認他就是相中人。（互聯網）

泰國網路流傳有出家人白天做和尚，晚上卻男扮女裝自拍，上傳到交友App上徵友，引起網友熱議。有媒體聲稱找到這位出家人，他澄清相關照片都是在出家前拍攝的，現在已修心養性。

從照片可見，有人身穿黑色緊身連衣裙，秀出浮凸酥胸和白晳肌膚，美態不輸一般女性。不少網友得知相中人竟是一名和尚男扮女裝後，都痛斥他思想行為不端正，有辱宗教。

男扮女裝的和尚婀娜多姿，美態不輸真正女性。（互聯網）
男扮女裝的和尚婀娜多姿，美態不輸真正女性。（互聯網）

有泰國傳媒根據線索搜查後，發現這名僧人正在泰國東北部烏汶府某間寺廟出家修行。僧人直認他就是相中人，但照片都是他出家前、大概2017年左右拍攝，又稱他出家後已再沒有男扮女裝。他還帶記者到記者到其處所查看，證明自己已沒有私藏女性衣物和化妝品，以示清白。

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文章授權轉載自《香港01》

泰國 和尚 自拍

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