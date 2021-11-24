除蟲公司警告「長得像魚的蟲」大舉入侵民宅 一天可產60顆卵

愛爾蘭除蟲公司Rentokil警告，入冬後「長得像魚」的蠹蟲大量入侵民宅，牠們一天最多可產60顆卵，建議民眾除蟲以免物品被蟲吃。

Rentokil提到蠹蟲入冬後會搬進室內取暖和避風，吃人類的死皮和頭髮為生，也喜歡含澱粉或糖的物件（如膠水、書籍裝訂物、照片等），其他蟲的屍體、自己脫下的皮也會吃。牠們的卵常藏在微小裂縫，不容易發現。牠們為夜行性昆蟲，最喜歡在黑暗潮濕的地方出沒，例如浴室、地下室和閣樓。

蠹蟲體長約1公分，身上有小小的鱗片，有2個觸角，外觀呈錐形。

Rentokil指出，近期接到大量來自民宅或公司行號要求去除蠹蟲的電話，表示雖然蠹蟲並不危險，但因牠們的飲食喜好，可能會破壞人們的貴重物品。

部分網友分享「鹽」或「硼酸」能除去蠹蟲。但也有不少網友認為蠹蟲無害，家中物件也從沒因蠹蟲受到損壞，無須將牠們趕盡殺絕。