快訊

房市崩潰現前兆、台灣會失落30年？學者揭往事曝關鍵

1218四大公投大補帖！ 正反立場爭點、民調數據一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

除蟲公司警告「長得像魚的蟲」大舉入侵民宅 一天可產60顆卵

聯合新聞網 / 綜合報導
蠹蟲一天最多可產60顆卵。圖／取自youtube
蠹蟲一天最多可產60顆卵。圖／取自youtube

愛爾蘭除蟲公司Rentokil警告，入冬後「長得像魚」的蠹蟲大量入侵民宅，牠們一天最多可產60顆卵，建議民眾除蟲以免物品被蟲吃。

Rentokil提到蠹蟲入冬後會搬進室內取暖和避風，吃人類的死皮和頭髮為生，也喜歡含澱粉或糖的物件（如膠水、書籍裝訂物、照片等），其他蟲的屍體、自己脫下的皮也會吃。牠們的卵常藏在微小裂縫，不容易發現。牠們為夜行性昆蟲，最喜歡在黑暗潮濕的地方出沒，例如浴室、地下室和閣樓。

蠹蟲體長約1公分，身上有小小的鱗片，有2個觸角，外觀呈錐形。

Rentokil指出，近期接到大量來自民宅或公司行號要求去除蠹蟲的電話，表示雖然蠹蟲並不危險，但因牠們的飲食喜好，可能會破壞人們的貴重物品。

部分網友分享「鹽」或「硼酸」能除去蠹蟲。但也有不少網友認為蠹蟲無害，家中物件也從沒因蠹蟲受到損壞，無須將牠們趕盡殺絕。

愛爾蘭

延伸閱讀

水公司曝沖進馬桶最詭異的5東西 網見「這樣」承認：我沖過！

她吃居酒屋赫見「鍋裡有上千隻蟲」食慾全消 網見照傻眼：菜沒洗過吧

男擦保濕乳液上夜店 一進店裡「驚艷四座」全場笑翻

蜘蛛退散一招見效 她曝只要噴「簡單液體」就搞定

相關新聞

除蟲公司警告「長得像魚的蟲」大舉入侵民宅 一天可產60顆卵

愛爾蘭除蟲公司警告，最近是「長得像魚」的蟲入冬後大量入侵民宅，牠們一天最多可產60顆卵。

火辣美女網路徵友真身竟是男和尚？ 當事人承認：那是我！

泰國網路流傳有出家人白天做和尚，晚上卻男扮女裝自拍，上傳到交友App上徵友，引起網友熱議。有媒體聲稱找到這位出家人，他澄清相關照片都是在出家前拍攝的，現在已修心養性。

女上健身房自拍 回放畫面發現男偷拍她臀部氣炸：快吐了！

美國一名女性本月中去健身房拿手機自拍鍛鍊過程，離開後回放錄製的影片，竟發現畫面中一名男性拿手機偷拍自己臀部，直呼：「太噁了！」

利用印度「殺人象」？人象戰爭的殘酷矛盾與救贖

「從人類殺手，變成用來抵禦同類的『大象驅趕員』？」在南印度的喀拉拉邦，一頭成年印度象Murthy，鼻子上有著標誌性的粉紅色斑點，身材有2.7公尺高，在訓練師的照顧之下，在河中洗澡。平靜的模樣讓人很難想像，Murthy過去曾是喀拉拉邦著名的易怒殺人象，踩踏與攻擊行為曾經造成當地21人死亡。然而在1998年經過當地訓練員「馴化」之後，現在已經是當地著名的馴象（kumkis），甚至擔起守衛職責，替附近村莊阻止野象入侵。然而諷刺的是，對當地村民來說，Murthy「從惡魔變成英雄」的故事從人類的角度來看，似乎成為當地美談，更吸引不少媒體報導；但從動物的角度來看，這也正代表著人象爭地所導致的諷刺悲歌......

水公司曝沖進馬桶最詭異的5東西 網見「這樣」承認：我沖過！

英國一家水處理公司South West Water日前分享在馬桶撈到5樣最詭異的物件。

日本驚現變態「偷罩賊」！專搶少女口罩 全國驚慌通緝

新冠疫情影響下，口罩已經成為日常生活的一部分，外出或身處人多的地方時都必須要佩戴。然而，最近日本竟然出現可怕的「口罩強盜」，不過並非一般的搶口罩，而是專門在街上跟蹤妙齡少女..

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。