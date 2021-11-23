日本驚現變態「偷罩賊」！專搶少女口罩 全國驚慌通緝

新冠疫情影響下，口罩已經成為日常生活的一部分，外出或身處人多的地方時都必須要佩戴。然而，最近日本竟然出現可怕的「口罩強盜」，不過並非一般的搶口罩，而是專門在街上跟蹤妙齡少女，然後搶去她們臉上的口罩！同類型事件不斷發生，引起當地女性恐慌，警方透過電視台發布通緝，有網民猜測「偷罩賊」的犯案動機，懷疑他像內衣小偷一樣有奇怪性癖。

今年11月初，福岡著名景點天神地下街多次發生「搶劫案」，不過犯人的目標並非錢財，而是受害人帶著的口罩！案發時間多數是週末的晚上9時左右，男性疑犯會在人群中徘徊，尋找妙齡女性「獵物」，然後悄悄尾隨鎖定的受害者。他的作案手法非常簡單粗暴，趁著目標女性一不留神，從後用力拉着耳繩，瞬間便扯去口罩，然後迅速逃走。

今年11月初，福岡著名景點天神地下街多次發生「搶劫案」，不過犯人的目標並非錢財，而是受害人帶著的口罩。圖／取自ANN NEWS

由於受害者全部都是女性，加上事發突然，根本追也追不到，犯人至今依然下落不明，引起當地民眾恐慌。警方呼籲民眾小心提防並通緝疑犯，只知道他的年齡大概是20－29歲，身高170厘米左右，犯案時曾經穿過黑色衣物和灰色狩獵帽。有電視台模擬案發片段，過程相當「狼死」。

疑犯的行為引起網民熱烈討論，不少人認為「搶口罩」跟性癖有關，就好像偷內褲和衣物的人一樣，喜歡收藏年輕女性的私人物品，因為氣味會使他們興奮。其實最近日本已經發生多宗無差別傷人、縱火等危險事件，市民外出時應提高警覺，隨時做好應對準備。

除了「偷罩賊」，福岡市早前也發生讓人頭皮發麻的「棄蟲」事件，一名69歲男子在餐廳門前撒下超過50隻蟑螂屍體，嚇得老闆娘和途人驚慌失措，最後報警將他拘捕。警方最後查出該名男子是「跟蹤狂」，疑犯亦承認有預謀犯案，更自爆丟棄大量蟑螂的原因和餐廳的老闆娘有關。

電視台街訪當地女性，她們表現相當驚慌。圖／取自ANN NEWS

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文章授權轉載自《香港01》