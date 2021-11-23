聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本驚現變態「偷罩賊」！專搶少女口罩 全國驚慌通緝

香港01 / 撰文： 李亭
案發時間多數是週末的晚上9時左右，閉路電視在其中一日晚上8時40分拍到男性疑犯在人群中徘徊，尋找妙齡女性「獵物」。圖／取自ANN NEWS
案發時間多數是週末的晚上9時左右，閉路電視在其中一日晚上8時40分拍到男性疑犯在人群中徘徊，尋找妙齡女性「獵物」。圖／取自ANN NEWS

新冠疫情影響下，口罩已經成為日常生活的一部分，外出或身處人多的地方時都必須要佩戴。然而，最近日本竟然出現可怕的「口罩強盜」，不過並非一般的搶口罩，而是專門在街上跟蹤妙齡少女，然後搶去她們臉上的口罩！同類型事件不斷發生，引起當地女性恐慌，警方透過電視台發布通緝，有網民猜測「偷罩賊」的犯案動機，懷疑他像內衣小偷一樣有奇怪性癖。

今年11月初，福岡著名景點天神地下街多次發生「搶劫案」，不過犯人的目標並非錢財，而是受害人帶著的口罩！案發時間多數是週末的晚上9時左右，男性疑犯會在人群中徘徊，尋找妙齡女性「獵物」，然後悄悄尾隨鎖定的受害者。他的作案手法非常簡單粗暴，趁著目標女性一不留神，從後用力拉着耳繩，瞬間便扯去口罩，然後迅速逃走。

今年11月初，福岡著名景點天神地下街多次發生「搶劫案」，不過犯人的目標並非錢財，而是受害人帶著的口罩。圖／取自ANN NEWS
今年11月初，福岡著名景點天神地下街多次發生「搶劫案」，不過犯人的目標並非錢財，而是受害人帶著的口罩。圖／取自ANN NEWS

由於受害者全部都是女性，加上事發突然，根本追也追不到，犯人至今依然下落不明，引起當地民眾恐慌。警方呼籲民眾小心提防並通緝疑犯，只知道他的年齡大概是20－29歲，身高170厘米左右，犯案時曾經穿過黑色衣物和灰色狩獵帽。有電視台模擬案發片段，過程相當「狼死」。

疑犯的行為引起網民熱烈討論，不少人認為「搶口罩」跟性癖有關，就好像偷內褲和衣物的人一樣，喜歡收藏年輕女性的私人物品，因為氣味會使他們興奮。其實最近日本已經發生多宗無差別傷人、縱火等危險事件，市民外出時應提高警覺，隨時做好應對準備。

除了「偷罩賊」，福岡市早前也發生讓人頭皮發麻的「棄蟲」事件，一名69歲男子在餐廳門前撒下超過50隻蟑螂屍體，嚇得老闆娘和途人驚慌失措，最後報警將他拘捕。警方最後查出該名男子是「跟蹤狂」，疑犯亦承認有預謀犯案，更自爆丟棄大量蟑螂的原因和餐廳的老闆娘有關。

電視台街訪當地女性，她們表現相當驚慌。圖／取自ANN NEWS
電視台街訪當地女性，她們表現相當驚慌。圖／取自ANN NEWS

延伸閱讀：

日男餐廳亂丟50隻死曱甴極嘔心 被捕後揭犯案原因　網民：好變態

文章授權轉載自《香港01》

口罩 福岡 通緝 日本

相關新聞

日本驚現變態「偷罩賊」！專搶少女口罩 全國驚慌通緝

新冠疫情影響下，口罩已經成為日常生活的一部分，外出或身處人多的地方時都必須要佩戴。然而，最近日本竟然出現可怕的「口罩強盜」，不過並非一般的搶口罩，而是專門在街上跟蹤妙齡少女..

北韓高麗航空餐點是「漢堡」 空姐穿深藍制服網友喊：素顏都很美

北韓是一個保守的極權國家，刻板印象是常有間諜活動、跟美國結仇恨。不過，北韓國內唯一一個航空公司──高麗航空（Air Koryo）的飛機餐點有「漢堡包」，空姐的顏值更讓一眾網友喊道「素顏都很美！」

影／不想離開床上學 女大生穿睡衣推寢具到教室「繼續躺平」

英國一名女大生修了門早上9點開始的課，眼看上課時間就快到了她仍不想下床。最後她竟穿著睡衣，用推車推著床墊跟寢具一路到教室「繼續躺平」。

沒錢換胃調節器電池…女罹罕見怪病 一天最多吐70次

英國39歲女性罹患罕見的胃輕癱（gastroparesis）疾病，每天嘔吐多達70次，且因身體的病症只能往返家與醫院，無法遠行。

驚險救人一瞬間！男「撞爛」自己的車阻止公路悲劇發生

荷蘭男性21日下午開車上高速公路時，突然看見一輛車失速來回行駛路肩及車道，甚至還開到旁邊草皮上。他急中生智最終成功援救失速車上的駕駛，避免更大災難發生。

印度男被宣布死亡 6小時後冰櫃內「起死回生」嚇壞家屬

印度近日傳出一名遭遇車禍的男子被醫療人員宣布死亡後，其家人趕往醫院竟發現他「起死回生」般地待在停屍房的冰櫃裡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。