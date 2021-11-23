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北韓高麗航空餐點是「漢堡」 空姐穿深藍制服網友喊：素顏都很美

聯合新聞網 / 綜合報導
北韓國內唯一一個航空公司──高麗航空（Air Koryo）。圖擷自The JoongAng
北韓國內唯一一個航空公司──高麗航空（Air Koryo）。圖擷自The JoongAng

北韓是一個保守的極權國家，許多人聯想到的通常是常有間諜活動、跟美國結仇恨。不過，北韓國內唯一一個航空公司──高麗航空（Air Koryo）的飛機餐點有「漢堡包」，空姐的顏值更讓一眾網友喊道「素顏都很美！」

「朝鮮經貿文化情報 DPRK」在臉書發文，並貼出一系列北韓高麗航空的飛機餐以及空姐的照片。照片中，空姐穿著一身深藍色的制服裙，樣貌都很清秀。

空姐穿著一身深藍色的制服裙。圖擷自朝鮮經貿文化情報 DPRK
空姐穿著一身深藍色的制服裙。圖擷自朝鮮經貿文化情報 DPRK

該粉絲專業指出，如果想跟美麗的高麗航空空服員，面對面地渡過這段短暫的航空旅程，建議盡早到機場劃位，並選擇接近安全門旁邊的位置，幸運的話，可以嘗試跟空姐聊天互動，但通常都不會得到回應。除此之外，高麗航空的空姐會簡單的中文、英文，所以不必擔心語言溝通的問題。

高麗航空的空姐會簡單的中文、英文。圖擷自朝鮮經貿文化情報 DPRK
高麗航空的空姐會簡單的中文、英文。圖擷自朝鮮經貿文化情報 DPRK

而高麗韓空的飛機餐是美國速食代表「漢堡」，內夾有一片肉、一些高麗菜，還有簡單的醬料。該粉專小編表示，高麗航空的漢堡比想像中好吃，也讓許多網友驚訝留言，「怎麼可以吃美帝的食物！」、「漢堡不算是資本主義的速食產物嗎？ 」

小編則補充，漢堡來自蒙古西征時，當時的騎兵將牛肉放在馬鞍跟馬身之間，卻意外讓牛肉熟成，並流傳到德國成為漢堡。當時的德裔人士移民到美國後，將漢堡帶入當地，美國人就添加麵包以及各式配料，逐漸形成現代漢堡的樣子。

高麗韓空的飛機餐。圖擷自朝鮮經貿文化情報 DPRK
高麗韓空的飛機餐。圖擷自朝鮮經貿文化情報 DPRK

「朝鮮經貿文化情報 DPRK」小編表示，高麗航空的漢堡比想像中好吃。圖擷自朝鮮經貿文化情報 DPRK
「朝鮮經貿文化情報 DPRK」小編表示，高麗航空的漢堡比想像中好吃。圖擷自朝鮮經貿文化情報 DPRK

漢堡 空姐 北韓 空服員

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