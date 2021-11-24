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水公司曝沖進馬桶最詭異的5東西 網見「這樣」承認：我沖過！

聯合新聞網 / 綜合報導
水公司曝沖進馬桶最詭異的5物件。圖／取自：ingimage
水公司曝沖進馬桶最詭異的5物件。圖／取自：ingimage

英國一家水處理公司South West Water日前分享在馬桶撈到5樣最詭異的物件。

South West Water公布5樣東西依序為小孩的玩具、假牙、金魚、軟材質的球、20英鎊（約合新台幣750元），撈過最貴的物件是「雷朋（Ray Ban）牌太陽眼鏡」。許多網友認為這個名單很搞笑，有人坦承：「之前家裡魚死了以後，曾把牠沖進馬桶裡...」，還有人問：「你們撿到20英鎊可以占為己有嗎？」

另一位網友提到她的家人也在自來水公司上班，發現「襪子」也是人們常沖進馬桶的東西，對此South West Water認同表示：「沒錯，我們也撈過很多襪子！」一名自稱在汙水處理廠工作的網友則透露：「我還撈過鞋子、洗衣袋、打火機和肥皂。」

South West Water在官網上解釋，馬桶排水管是處理人類排泄物、衛生紙和水的簡單管道，建議人們沖馬桶前三思。可以沖的東西是水和身體產物（但頭髮和指甲屑不行）、可沖馬桶的衛生紙。South West Water補充濕紙巾跟紙巾仍會造成堵塞，不應沖洗，衛生棉等生理用品也不該沖進馬桶。

@southwestwater

The 5 Weirdest Things People Flush Down the Toilet in Launceston📍🚽##wastewater ##southwestwater ##unblock ##southwest ##wastewatertreatment ##unblocktober

♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod

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