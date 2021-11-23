影／不想離開床上學 女大生穿睡衣推寢具到教室「繼續躺平」

英國一名女大生修了早上9點開始的課，眼看上課時間就快到了她仍不想下床。最後她穿著睡衣，用推車推著床墊跟寢具一路到教室「繼續躺平」。

女大生的同學瑪格達（Magda）拍攝她的經歷放到社群平台上，影片中只見女大生穿著睡衣和拖鞋，推著一輛裝寢具的超市推車穿過學校大樓，走進教室後，將寢具安置在一張長桌子上，接著……上床睡覺。

紀錄者瑪格達表示，當時大家對女大生的另類行為都不以為意，老師甚至還說女大生寢具看起來感覺「很柔軟舒適」。

許多網友對女大生的作法表示不可思議，紛紛表示：「請傳授我這種不在乎別人眼光的自信」、「我做過類似情節的夢，但只在夢中實現」、「只能說她勇氣可嘉」。