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沒錢換胃調節器電池…女罹罕見怪病 一天最多吐70次
英國39歲女性葳蘭（Leanne Willan）罹患罕見的胃輕癱（gastroparesis）疾病，每天嘔吐多達70次，且因身體的病症只能往返家與醫院，無法遠行。
胃輕癱是一種慢性疾病，類似過往人們口中的「胃下垂」，意指食物通過胃的速度很慢，無法以正常方式消化排空，造成患者不適。
葳蘭2008年確診後裝了胃調節器（Gastric pacemaker），緩解嘔吐症狀。但胃調節器在2年前沒電後，葳蘭又重返天天吐的苦日子。更換電池需要10000英鎊（約合新台幣37萬元），且英國健保不給付，是葳蘭難以負擔的費用。
葳蘭表示自己從小就患有嚴重的胃食道逆流，22歲生下女兒時，身體狀況更惡化，在她確診罹患胃輕癱之前一直在生病，吃進肚的東西總是會吐出來。
葳蘭曾是一名護理人員，但胃調節器壞掉後就無法正常上班，因為經常得去醫院就診。
葳蘭認為自己現在處於人生低谷：「我不能見親友、不能做以前喜歡做的事，也不能和丈夫和女兒共享天倫樂。這件事不僅會影響我，還影響我的家人、朋友以及身邊每個人。」
葳蘭抱怨英國國民保健署不支付胃調節器的電池費用，反而耗費更高的成本救助病患。
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