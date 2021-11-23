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驚險救人一瞬間！男「撞爛」自己的車阻止公路悲劇發生

聯合新聞網 / 綜合報導
驚險一瞬間！男「撞壞」自己的車阻止悲劇發生。圖／取自dailymail
驚險一瞬間！男「撞壞」自己的車阻止悲劇發生。圖／取自dailymail

荷蘭男性泰默曼斯（Henry Temmermans）21日下午開車上高速公路時，突然看見一輛車失速來回行駛路肩及車道，甚至還開到旁邊草皮上。泰默曼斯急中生智最終成功援救失速車上的駕駛，避免更大災難發生。

泰默曼斯表示，他起先看到車子搖搖晃晃駛離車道，以為駕駛錯過了出口，但他很快發現事實並非如此，因為汽車持續偏離車道向前開。

泰默曼斯從車窗瞄到女性駕駛失去知覺靠在方向盤上，覺得再不行動，該駕駛及其他車輛可能會陷入危險，於是急中生智加速自己的車，開到那輛失速的車前試圖擋下它。泰默曼斯表示：「很幸運，失速車當時撞到我車子的力道不是很大。」

泰默曼斯後來從警方那取得女駕駛的聯絡方式，21日早上和妻子一起前往探視對方。泰默曼斯透露：「她的肋骨斷了，很痛苦，但她很感激我的所作所為，讓她沒有受重傷。」

泰默曼斯的車也因這起事故受損送修，但他認為犧牲車子救人很值得：「車子終究會修好。我當時根本沒有思考碰撞的後果，只是看到需要幫助的人，就想伸出援手。就這麼簡單。慶幸獲得好結局。」

車道 荷蘭 高速公路

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