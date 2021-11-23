聽新聞
test
0:00 / 0:00
男擦保濕乳液上夜店 一進店裡「驚艷四座」全場笑翻
國外一名男性日前上荷蘭阿姆斯特丹夜店前，想讓自己看起來容光煥發，就在臉上擦了具有防曬係數的保濕乳液，但他一進店裡就悔不當初，因為他整張臉在紫外線燈光下變得超白，讓他看起來活像一名默劇演員。
男子的經歷被放到社群平台上，同行朋友敬佩他能堅持不離席。許多網友也認為整件事非常搞笑，紛紛莞爾表示：「至少你知道這瓶防曬係數是有效的」、「擦防曬係數這麼高的產品，他到了40歲時還是會看起來像20歲的少年郎」、「他到了夜店還是想抗老啊，Respect！」、「現在笑他的人，30年後他會看起來比你們所有人都年輕，到時候你們就笑不出來了」、「他擦得很均勻耶，幹得好！」、「可以想見他50歲皮膚還是會很好」。
@jackremmington
The level of respect I have for him sticking it out♬ Oh No - Kreepa
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言