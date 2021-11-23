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男擦保濕乳液上夜店 一進店裡「驚艷四座」全場笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
男擦了具有防曬係數的乳液，整張臉在紫外線燈光下變得超白。圖／取自tiktok
男擦了具有防曬係數的乳液，整張臉在紫外線燈光下變得超白。圖／取自tiktok

國外一名男性日前上荷蘭阿姆斯特丹夜店前，想讓自己看起來容光煥發，就在臉上擦了具有防曬係數的保濕乳液，但他一進店裡就悔不當初，因為他整張臉在紫外線燈光下變得超白，讓他看起來活像一名默劇演員。

男子的經歷被放到社群平台上，同行朋友敬佩他能堅持不離席。許多網友也認為整件事非常搞笑，紛紛莞爾表示：「至少你知道這瓶防曬係數是有效的」、「擦防曬係數這麼高的產品，他到了40歲時還是會看起來像20歲的少年郎」、「他到了夜店還是想抗老啊，Respect！」、「現在笑他的人，30年後他會看起來比你們所有人都年輕，到時候你們就笑不出來了」、「他擦得很均勻耶，幹得好！」、「可以想見他50歲皮膚還是會很好」。

@jackremmington

The level of respect I have for him sticking it out

♬ Oh No - Kreepa

防曬 夜店

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