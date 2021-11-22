印度雙頭牛誕生、愛抱抱撒嬌 村民奉為「神牛」爭相祭拜

印度一位農民養的母牛日前生出一隻雙頭牛，村民將這隻4眼2嘴的奇特小牛奉為「神牛」，紛紛前來膜拜。

雙頭牛2個嘴巴都能吸奶，且身體健康。牠還喜歡跟飼主擁抱，依偎在他懷裡。雙頭牛不僅是當地奇觀，許多外地人也慕名而來，爭相與雙頭牛合影。

今年稍早印度另一個村落也誕生出一隻雙頭小牛。牠有著2對眼睛，2張嘴，1對耳朵，2張嘴能同時吸奶。飼主佩斯特羅夫斯基（Vasko Pestrovski）表示，獸醫檢查小牛後認為牠身體功能正常，佩斯特羅夫斯基稱會盡一切努力好好養活牠。

獸醫麥可唐娜（Alaina Macdonald）提到，罕見的雙頭動物與妊娠早期同卵雙胚胎的結構有關：「無法估算這種情況發生的機率，因為這種情況通常會導致早期流產。胚胎能發育成足月胎兒、存活下來的機率極低。這也不會是遺傳特質，因為幾乎所有的雙頭動物不會活到生育年齡。」