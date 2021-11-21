82歲妻羞曝和小46歲夫「美滿床事」 網友疑內情不單純

一位82歲的英國老奶奶瓊斯（Iris Jones）在2019年夏天，透過臉書認識了一位36歲的埃及男子亞伯拉罕（Mohamed Ibriham），兩人透過語音及文字訊息來聯繫彼此感情，並在2020年決定結婚。不過礙於亞伯拉罕尚未取得英國簽證，他們自去年12月以來、近一年多的時間兩人分隔兩地，如今終於傳來好消息。

瓊斯因為無法見到亞伯拉罕痛苦至極，然而就在她逛超市時接獲了一個好消息──亞伯拉罕終於要來英國，她欣喜若狂、還在超市喜極而泣。亞伯拉罕在這個月19日終於抵達倫敦，此外他更通過了英語語言測驗，證明自己有能力在英國生活下去。

瓊斯向媒體表示，兩人相聚並沒有大肆慶祝，僅是一起喝杯茶就足夠了，「不過亞伯拉罕並沒有說很多話，畢竟他也是個保守的埃及人」。

早前，瓊斯曾上節目分享兩人美滿的性生活，提及40年前前夫曾說她「性冷感」，如今她知道自己絕對不是。瓊斯表示，和亞伯拉罕做愛讓她感覺自己「再次變回處女」，隔天完全無法走路，「我總覺得自己很醜，但他卻說我很美；我們不僅僅是做愛，還會躺在對方懷裡」。

不過隨著這對夫妻的知名度漸長，許多人開始懷疑亞伯拉罕是為了錢或護照和瓊斯在一起。亞伯拉罕則回擊酸民們，「愛不分年齡、不分國界，我們選擇了彼此」、「我不在乎我們住在哪裡，也不在乎瓊斯是否富有或貧窮，我只想和她在一起」。