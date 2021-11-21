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老公拿Tiffany名牌紙袋回家 人妻以為有驚喜怎知「內有洋蔥」

香港01 / 文． 謝茜嘉
日向藍子的老公拿着精品品牌Tiffany & Co.（蒂芙尼公司）的經典湖水藍色紙袋回家，讓她又驚又喜，以為老公送禮物給她。圖／「日向藍子」Twitter
日向藍子的老公拿着精品品牌Tiffany & Co.（蒂芙尼公司）的經典湖水藍色紙袋回家，讓她又驚又喜，以為老公送禮物給她。圖／「日向藍子」Twitter

夫妻間互送禮物能增加情趣，但這位老公此乎在「花式自殺」！日本33歲知名麻雀選手日向藍子的老公早前拿着精品品牌Tiffany & Co.（蒂芙尼公司）的經典湖水藍色紙袋回家，讓她又驚又喜，以為老公送禮物給她，她滿心歡喜地接過紙袋，打開一看，心情瞬間由天堂跌到地獄，原來老公只是用來裝洋蔥和馬鈴薯，戇直的行為讓網民爆笑。不過其實日向藍子早於今年7月時已分享這則趣事，但近日再度於網上瘋傳，看來是不少人妻再翻出來暗示老公勿「踩地雷」。

她滿心歡喜地接過紙袋，打開一看，心情瞬間由天堂跌到地獄，原來老公只是用來裝洋蔥和薯仔。圖／「日向藍子」Twitter
她滿心歡喜地接過紙袋，打開一看，心情瞬間由天堂跌到地獄，原來老公只是用來裝洋蔥和薯仔。圖／「日向藍子」Twitter

日向藍子今年7月底時於Twitter（推特）發文分享事件，她貼出了兩張相片，只從外面看蒂芙尼紙袋真的讓人以為內有珠寶首飾，但往裏一看，袋內實際卻裝着4個洋蔥及2個馬鈴薯，令人哭笑不得，更硬起了拳頭。日向藍子最終將洋蔥和馬鈴薯煮成一道菜，但未有交代如何「炮製」老公。

日向藍子最終將洋蔥和薯仔煮成一道菜。圖／「日向藍子」Twitter
日向藍子最終將洋蔥和薯仔煮成一道菜。圖／「日向藍子」Twitter

網民紛紛留言笑說，「切開洋蔥說不定有蒂芙尼的戒指，不要放棄喔」、「這就是傳說中的《珠光寶氣（Breakfast at Tiffany's）》嗎？」、「Tiffany宣布進軍農產品」、「男生真的不懂這些袋子的意義」。

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文章授權轉載自《香港01》

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