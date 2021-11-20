快訊

拒與傅崐萁同舟！前黨務高層急電反對 朱立倫甩鍋黃健庭

北市又有國小老師懶惰命題 連3年英語考卷內容一樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國男坐擁34公分最大鵰 他曝坐下常會壓到爆痛

聯合新聞網 / 綜合報導
51歲美國男子法肯（Jonah Falcon）聲稱擁有34公分的世界最大下體。圖擷自Instagram
51歲美國男子法肯（Jonah Falcon）聲稱擁有34公分的世界最大下體。圖擷自Instagram

51歲美國男子法肯（Jonah Falcon）聲稱擁有34公分的世界最大下體，近期他接受英國ITV脫口秀「今日晨間」訪問時透露，他坐下時陰莖常會因為太長，跑到屁股後面，常會不自覺壓到爆痛，而他也向主持人透露，超大下體的許多不便之處。

根據「New York Post」、「The Sun」報導，法肯現在是一名演員兼主持人，他在1999年曾被一部紀錄片拍攝，聲稱是世界最大陰莖的男人，雖然沒有經過金氏世界紀錄認證，但他從此以下體爆紅，還曾經自曝曾與多名女演員發生性關係。

他近期接受「今日晨間」訪問時表示，大家時常會要求他當面掏褲襠量尺寸，但他已經做過上萬次這種事，對此感到相當厭煩，因此他改將手機裡的照片拿給主持人看，法肯說「這是為你們準備的，這樣就不用在大費周章，拿物品比對尺寸」，而2位主持人看到照片時倒抽了一口氣，被法肯的真實尺寸給嚇了一跳。

雖然法肯擁有許多男人羨慕的尺寸，但他也透露自己的過人之處，常會帶給他許多不便，除了常會被機場安檢人員攔下外，也對他的演藝生涯造成影響，許多人因為他的陰莖尺寸，就不再錄用他。

法肯也透露，許多人好奇他的巨大尺寸是否會影響他拉褲襠拉鍊，但他坦言他從來沒有被此困擾，反而因為陰莖有時候會跑到屁股後方，常常不小心沒注意坐下，就會爆痛，不過他沒有考慮改變尺寸，將會持續做自己，接受自己的與眾不同。

陰莖 美國 脫口秀

延伸閱讀

搞錯止痛藥！女將AirPods吞下肚 語音訊息竟「錄到腸胃聲」

驚險畫面曝！8公尺高貨架崩塌 員工驚險一閃卻被側邊架子慘砸

墳墓旁邊搭帳篷！印尼青年搶做「守墓人」 睡一晚賺2千元

看手指就知陰莖尺寸 英國醫師曝：食指、無名指藏玄機

相關新聞

驚險畫面曝！8公尺高貨架崩塌 員工驚險一閃卻被側邊架子慘砸

俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）某倉庫近期發生倒塌意外，由於快接近12月聖誕節，超商倉庫內貨價堆滿了酒類商品，準備送往分發給西伯利亞地區的商店，未料倉庫內其中一排25英尺高（約7.7公尺）的貨架卻突然倒塌，剛好一位員工就在貨架底他即時躲避，沒想到另一排的貨架也突然垮掉，該驚險畫面也被監視器全部捕捉。

美國男坐擁34公分最大鵰 他曝坐下常會壓到爆痛

51歲美國男子法肯（Jonah Falcon）聲稱擁有34公分的世界最大下體，近期他接受英國ITV脫口秀「今日晨間」訪問時透露，他坐下時陰莖常會因為太長，跑到屁股後面，常會不自覺壓到爆痛，而他也向主持人透露，超大下體的許多不便之處。

搞錯止痛藥！女將AirPods吞下肚 語音訊息竟「錄到腸胃聲」

近年來許多人都喜愛使用藍芽耳機，由於沒有耳機線纏繞，增添使用上的方便性，不過也較容易發生遺失的狀況。而近日國外一名女網友，則是將蘋果AirPods耳機拿在手上時，不慎將其當成藥丸吞下肚，且由於耳機的自動連線功能，她向友人傳送語音訊息時，對方甚至還能聽見她體內腸胃的聲音，讓她相當焦急無助。

墳墓旁邊搭帳篷！印尼青年搶做「守墓人」 睡一晚賺2千元

世界上的職業百百種，但有些工作可要有些膽量才能勝任！印尼一名男子阿爾薩德·毛拉納（Arsyad Maulana）近日透過社群媒體分享影片，畫面中他與4名友人在帳篷內休息，現場準備了許多零食、飲料，乍看之下與一般露營並無不同，但其實他們是當地的特殊職業「守墓人」，只要在墳墓旁睡一晚就能賺到100萬元印尼盾（約新台幣1950元）。

尾巴纏繞打結！7小松鼠陷險境 警在松鼠媽媽「監視」下伸援手

警察的工作除了保護市民，有時還要拯救落難的動物。美國就有警察成功拯救7隻尾巴纏繞在一起的初生松鼠，獲民眾稱讚。

跨國戀愛到深處！交往一年多沒見過面 他們在Zoom視訊成婚

新冠肺炎疫情席捲全球，許多人為了避免外出，只好以視訊軟體進行工作、互相聯繫等等。而最近在國外，就出現一對靠著視訊軟體交往的情侶，並且決定正式結婚。然而這兩個人，事實上彼此從沒真正碰面過。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。