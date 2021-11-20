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驚險畫面曝！8公尺高貨架崩塌 員工驚險一閃卻被側邊架子慘砸
俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）某倉庫近期發生倒塌意外，由於快接近12月聖誕節，超商倉庫內貨價堆滿了酒類商品，準備送往分發給西伯利亞地區的商店，未料倉庫內其中一排25英尺高（約7.7公尺）的貨架卻突然倒塌，剛好一位員工就在貨架底他即時躲避，沒想到另一排的貨架也突然垮掉，該驚險畫面也被監視器全部捕捉。
根據「每日郵報」報導，倉庫監視器畫面顯示，這名40歲男員工正走在9號和10號貨架間，未料10號貨架卻開始搖晃，接著開始崩塌，上方的伏特加和啤酒全部砸下，該員工立即衝到9號貨架旁躲避，未料9號貨架也在幾秒內突然垮掉。
這名員工瞬間被貨架、鷹架壓垮，消防人員接獲通報後，緊急救援，將他從雜物中拉出，所幸該員工僅有多處骨折，暫無大礙。不過，相關人員也開始展開調查，檢視倉庫負責人是否有涉嫌違反健康和工作安全規定，而貨架倒塌後的損失，業者也在逐步清查中。
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